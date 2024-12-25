У Кременчуцькому районі застосований графік аварійних відключень — «Полтаваобленерго»

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У Кременчуцькому районі застосований графік аварійних відключень.

Про це повідомила пресслужба ПАТ «Полтаваобленерго»

— В області застосовано ГАВ! Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК «Укренерго», 25 грудня о 10.13 отримана команда на застосування ГАВ на 20 МВт у Кременчуцькому районі області, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у «Полтаваобленерго» повідомили про заходи обмеження та що робиться для відновлення електропостачання.

Сьогодні, 25 грудня, із 6.37 у Кременчуці та на Полтавщині застосували графіки погодинного відключення світла.

Пізніше начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що внаслідок російського обстрілу є пошкодження енергетичної інфраструктури та вимкнення світла в Кременчуцькому районі.