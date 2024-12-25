Маршрутка №11 їздитиме по своєму звичайному маршруту — міськрада

Автобусний маршрут №11 відновив рух по своєму звичайному маршруту. На вулиці Тараса Шевченка відновили рух транспорту. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді 25 грудня.
Нагадаємо, 24 грудня відновили рух для машин вулицею Тараса Шевченка. Ця ділянка дороги була перекрита близько пів року: ремонт тепломагістралі на вулиці розпочали цьогоріч у травні. Завершення робіт «Полтаватеплоенерго» постійно переносило аргументуючи це відсутністю коштів. Закривати теплотрасу почали наприкінці листопада.
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