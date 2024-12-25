У Кременчуці на перехресті вулиць Небесної Сотні та Сумської встановили нові дорожні знаки

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Тепер частина догори вулицею Небесної Сотні та вулиця Сумська визначені як головні дороги

На перехресті вулиць Небесної Сотні та Сумської, де відучора змінилася організація дорожнього руху, встановили нові дорожні знаки. Фотографіями з місця поділилася на своїй сторінці містянка Анна Андрієнко.

Нагадаємо, рішення про зміну організації дорожнього руху на вулицях Небесної Сотні та Сумській ухвалили учора, 24 грудня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Відтепер ділянка дороги по вулиці Небесної Сотні від вулиці Троїцької до вулиці Сумської вважатиметься головною. Так само головною буде і дорога по вулиці Сумській. Ділянка дороги по вулиці Небесної Сотні від вулиці Сумської до вулиці Іллі Ткаченка вважатиметься другорядною.

На зображенні червоним виділена головна дорога, а синім — другорядна.

Таку зміну в організації дорожнього руху запровадили з метою підвищення безпеки дорожнього руху та за рекомендаціями Батальйону патрульної поліції Кременчука.