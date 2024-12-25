Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Україна, Світ, Війна

Україну атакували 78 російських ракет та 106 ударних БпЛА: на Полтавщині пошкоджені енергооб’єкти

Сьогодні, 13:11 Переглядів: 525 Коментарів: 1

 

Українська ППО збила 59 російських ракет та 54 БпЛА, ще 52 були локаційно втрачені

У ніч на 25 грудня російська армія здійснила комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України було виявлено та здійснено супровід 184 повітряних цілей противника:

  • 2 балістичні ракети KN-23 (район пуску — Воронезька обл.);
  • 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску — Бєлгородська обл.)
  • 12 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
  • 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл., Каспійське море);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);
  • 106 ударних БпЛА типу Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

До відбиття повітряного нападу противника залучалась, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:

  • 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр»;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 54 ударні БпЛА «Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Російська армія атакує Україну новим типом дронів: замість вибухівки вони несуть спеціальну лінзу

Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі.

— На жаль, внаслідок російської атаки є ураження. Повітряні Сили готові до відбиття нападу і продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави, — йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, близько 6.32 у Кременчуці пролунали перші вибухи.

Ще один вибух пролунав о 07.04. Командування Повітряних сил знову попереджали про крилаті ракети у напрямку Кременчука/Світловодська. О 7.10 пролунав ще один вибух, після якого відключили світло у деяких районах Кременчука.

Національна енергетична компанія «Укренерго» із 06.37 запровадила графіки погодинного відключення світла по усій Україні.

Також міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що армія РФ вкотре масовано атакує українську енергетичну інфраструктуру. А заходи з відключення світла введено превентивні, аби мінімізувати шкоду у разі влучань.

Ще один вибух у Кременчуці пролунав о 8.46, а о 10.03 ще один.

Про пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі внаслідок ракетної атаки повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. 

Внаслідок масованого ракетного обстрілу сьогодні, 25 грудня, постраждав і сусідній Світловодськ. Про це інформувала пресслужба Світловодської міської ради. 

3
Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ракетний обстріл Шахеди БПЛА ППО
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 097
Angel737:
Сьогодні, 13:57

Слава ЗСУ!


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх