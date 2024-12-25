Україну атакували 78 російських ракет та 106 ударних БпЛА: на Полтавщині пошкоджені енергооб’єкти

Сьогодні, 13:11 Переглядів: 525 Коментарів: 1

Українська ППО збила 59 російських ракет та 54 БпЛА, ще 52 були локаційно втрачені

У ніч на 25 грудня російська армія здійснила комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України було виявлено та здійснено супровід 184 повітряних цілей противника:

2 балістичні ракети KN-23 (район пуску — Воронезька обл.);

10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску — Бєлгородська обл.)

12 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл., Каспійське море);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);

106 ударних БпЛА типу Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

До відбиття повітряного нападу противника залучалась, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:

55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

54 ударні БпЛА «Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

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Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі.

— На жаль, внаслідок російської атаки є ураження. Повітряні Сили готові до відбиття нападу і продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, близько 6.32 у Кременчуці пролунали перші вибухи.

Ще один вибух пролунав о 07.04. Командування Повітряних сил знову попереджали про крилаті ракети у напрямку Кременчука/Світловодська. О 7.10 пролунав ще один вибух, після якого відключили світло у деяких районах Кременчука.

Національна енергетична компанія «Укренерго» із 06.37 запровадила графіки погодинного відключення світла по усій Україні.

Також міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що армія РФ вкотре масовано атакує українську енергетичну інфраструктуру. А заходи з відключення світла введено превентивні, аби мінімізувати шкоду у разі влучань.

Ще один вибух у Кременчуці пролунав о 8.46, а о 10.03 ще один.

Про пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі внаслідок ракетної атаки повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу сьогодні, 25 грудня, постраждав і сусідній Світловодськ. Про це інформувала пресслужба Світловодської міської ради.