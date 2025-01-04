На Полтавщині знайшли залишки зброї часів Другої світової війни

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 319

Ймовірно, що залишки зброї та боєприпасів утилізують

У лісосмузі між селами Коржі та Глибока Балка місцеві жителі знайшли зброю часів Другої світової війни. Про знахідку вони повідомили поліції 3 січня. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Загалом із лісосмуги працівники вилучили 9 ящиків із набоями та 25 частин гвинтівок зі слідами корозії. Ймовірно, що залишки зброї та боєприпасів утилізують.

Нагадаємо, на Полтавщині під час розкопок знайшли козацький артефакт