На Полтавщині знайшли залишки зброї часів Другої світової війни

У лісосмузі між селами Коржі та Глибока Балка місцеві жителі знайшли зброю часів Другої світової війни. Про знахідку вони повідомили поліції 3 січня. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Загалом із лісосмуги працівники вилучили 9 ящиків із набоями та 25 частин гвинтівок зі слідами корозії. Ймовірно, що залишки зброї та боєприпасів утилізують.
Нагадаємо, на Полтавщині під час розкопок знайшли козацький артефакт
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