У Полтаві машина збила жінку: потерпілу госпіталізували

У Полтаві автомобіль Renault Duster збив жінку, яка переходила проїзну частину по пішохідному переходу. Про це повідомили у поліції Полтавщини 4 січня.
Унаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження, її доставили до лікарні.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.
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