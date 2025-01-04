У Полтаві машина збила жінку: потерпілу госпіталізували

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Унаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження, її доставили до лікарні

У Полтаві автомобіль Renault Duster збив жінку, яка переходила проїзну частину по пішохідному переходу. Про це повідомили у поліції Полтавщини 4 січня.

Унаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження, її доставили до лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.

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