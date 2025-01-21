На Полтавщині перейменували 16 природних об'єктів, з них 2 — у Кременчуцькому районі. Відповідну постанову затвердив Кабінет Міністрів 17 січня.
Нову назву отримало урочище «Крупське», розташоване у межах Кременчуцького району. Воно тепер називатиметься «Глобинське».
Гідрологічний заказник місцевого значення «Ударник», що у межах Козельщинської громади, тепер матиме назву «Зелений гай».
Ще 7 назв природних об'єктів змінили у Полтавському районі, 5 — у Миргородському та 2 — у Лубенському районах.
Нагадаємо, восени минулого року народні депутати з другої спроби перейменували село Новомосковське у Глобинській громаді. Тепер воно зветься Лоза.
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