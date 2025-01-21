На Полтавщині перейменували 16 природних об'єктів, 2 з них — у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 140

На Полтавщині перейменували 16 природних об'єктів, з них 2 — у Кременчуцькому районі. Відповідну постанову затвердив Кабінет Міністрів 17 січня.

Нову назву отримало урочище «Крупське», розташоване у межах Кременчуцького району. Воно тепер називатиметься «Глобинське».

Гідрологічний заказник місцевого значення «Ударник», що у межах Козельщинської громади, тепер матиме назву «Зелений гай».

Ще 7 назв природних об'єктів змінили у Полтавському районі, 5 — у Миргородському та 2 — у Лубенському районах.

Нагадаємо, восени минулого року народні депутати з другої спроби перейменували село Новомосковське у Глобинській громаді. Тепер воно зветься Лоза.