Деякі зупинки у Кременчуці хочуть перейменувати: в мерії очікують пропозицій від містян

Сьогодні, 31 жовтня, під час обговорення на сесії Кременчуцької міської ради земельних питань, депутат Микола Бокован поставив питання про перейменування деяких зупинок, назви яких втратили актуальність.
Його доповнив секретар міської ради Юрій Гриценко, який повідомив, що місцева влада зараз приймає звернення від містян та підприємств Кременчука щодо перейменування зупинок, назви яких втратили актуальність.
Міський голова Віталій Малецький зауважив, що варто і депутатам міської ради вивчити думку містян на своїх виборчих округах та внести пропозиції.
Нагадаємо, сьогодні перед початком сесії Кременчуцької міської ради відзначили майстерність п’ятьох кременчуцьких спортсменів.
Ми також писали, що цього року міський бюджет Кременчука по власних доходах виконується лише на 81% та назвали причини цього. Відповідне рішення про виконання міського бюджету за 9 місяців 2025 року сьогодні ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради. Попри невиконання бюджету на фінансування комунальних медіа (КТРК) станом на 1 жовтня було витрачено 17,3 млн грн із 24 млн 575 тис. грн, передбачених у міському бюджеті на 2025 рік, або 99,7% від плану на 9 місяців.
