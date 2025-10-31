Деякі зупинки у Кременчуці хочуть перейменувати: в мерії очікують пропозицій від містян

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 247

Сьогодні, 31 жовтня, під час обговорення на сесії Кременчуцької міської ради земельних питань, депутат Микола Бокован поставив питання про перейменування деяких зупинок, назви яких втратили актуальність.

— У Крюкові є зупинка «Пошта», а самої пошти не існує. Так само як і «Троїцького ринку», хоча така зупинка теж є. Логічно актуалізувати назви зупинок у Кременчуці — якщо назва не відповідає, то змінити, — сказав депутат.

Його доповнив секретар міської ради Юрій Гриценко, який повідомив, що місцева влада зараз приймає звернення від містян та підприємств Кременчука щодо перейменування зупинок, назви яких втратили актуальність.

— Учора Олександр Лукацький подав пропозицію щодо перейменування. Ми будемо приймати такі пропозиції до 31 грудня. А потім обговоримо їх з громадськістю і винесемо проєкт рішення з новими назвами зупинок на виконком, — сказав Юрій Гриценко.

Міський голова Віталій Малецький зауважив, що варто і депутатам міської ради вивчити думку містян на своїх виборчих округах та внести пропозиції.

Нагадаємо, сьогодні перед початком сесії Кременчуцької міської ради відзначили майстерність п’ятьох кременчуцьких спортсменів.

Ми також писали, що цього року міський бюджет Кременчука по власних доходах виконується лише на 81% та назвали причини цього. Відповідне рішення про виконання міського бюджету за 9 місяців 2025 року сьогодні ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради. Попри невиконання бюджету на фінансування комунальних медіа (КТРК) станом на 1 жовтня було витрачено 17,3 млн грн із 24 млн 575 тис. грн, передбачених у міському бюджеті на 2025 рік, або 99,7% від плану на 9 місяців.