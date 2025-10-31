Сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради відзначили майстерність п’ятьох спортсменів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 72

У п’ятницю, 31 жовтня, перед початком сесії Кременчуцької міської ради відзначили майстерність п’ятьох кременчуцьких спортсменів. Міський голова Віталій Малецький вручив посвідчення «Майстер спорту України з велосипедного спорту» та нагрудний знак перспективним велосипедистам Миколі Говоруну та Богдану Говоруну.

Крім того, їх, а також ще трьох спортсменів за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, високі спортивні досягнення та примноження спортивної слави міста нагородили грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Грамотами виконкому отримали:

Катерина Троян — кандидатка у майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонка України з велосипедного спорту серед дівчат, член збірної команди України з велосипедного спорту;

Карина Рогозна — кандидатка у майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонка України з велосипедного спорту серед жінок, член збірної команди України з велосипедного спорту;

Ігор Слюсаренко — кандидат у майстри спорту України з легкої атлетики.

