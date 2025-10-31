Олена Шуляк
Кременчук, Спорт

Сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради відзначили майстерність п’ятьох спортсменів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 72

 

Їх нагородили грамотами виконавчого комітету, а двом спортсменам вручили ще й посвідчення «Майстер спорту України»

У п’ятницю, 31 жовтня, перед початком сесії Кременчуцької міської ради відзначили майстерність п’ятьох кременчуцьких спортсменів. Міський голова Віталій Малецький вручив посвідчення «Майстер спорту України з велосипедного спорту» та нагрудний знак перспективним велосипедистам Миколі Говоруну та Богдану Говоруну.

 

Крім того, їх, а також ще трьох спортсменів за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, високі спортивні досягнення та примноження спортивної слави міста нагородили грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Грамотами виконкому отримали:

 

Катерина Троян — кандидатка у майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонка України з велосипедного спорту серед дівчат, член збірної команди України з велосипедного спорту;

 

Карина Рогозна — кандидатка у майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонка України з велосипедного спорту серед жінок, член збірної команди України з велосипедного спорту;

 

Ігор Слюсаренко — кандидат у майстри спорту України з легкої атлетики.

 

Нагадаємо, ми писали, що цього року міський бюджет Кременчука по власних доходах виконується лише на 81% та назвали причини цього. Відповідне рішення про виконання міського бюджету за 9 місяців 2025 року сьогодні ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради. Попри невиконання бюджету на фінансування комунальних медіа (КТРК) станом на 1 жовтня було витрачено 17,3 млн грн із 24 млн 575 тис. грн, передбачених у міському бюджеті на 2025 рік, або 99,7% від плану на 9 місяців.

Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада Міський голова Віталій Малецький спортсмени нагородження грамота
