У Полтаві призупинили процес перейменування вулиць до завершення воєнного стану

Сьогодні, 17:35

Обумовили це тим, що військовослужбовці громади, які нині перебувають на фронті, не можуть брати участь у цьому процесі

У Полтавській міській територіальній громаді призупинили процес перейменування вулиць до завершення дії воєнного стану. Відповідне рішення ухвалили депутати міськради на засіданні сесії сьогодні, 31 жовтня.

Ініціаторами цього рішення стали військовослужбовці. За їх словами, нині багато зацікавлених сторін, зокрема військових, перебувають на фронті і не можуть брати активної участі у житті громади. Тож варто дочекатися їх повернення з війни і тоді вже перейменовувати у місті вулиці, провулки, сквери, бульвари і тому подібне.

Перед розглядом питання на сесії його попередньо обговорили та погодили на засіданні місцевої комісії з перейменувань.

Під час голосування ініціативу підтримали 25 із 30 присутніх депутатів.

У рішенні зазначено, що призупинення діятиме на період воєнного стану, після чого процедури перейменувань можуть бути відновлені з урахуванням пропозицій усіх зацікавлених сторін.

