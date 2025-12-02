Олена Шуляк
У Лубнах перейменували вулицю, що носила ім'я російського генерала

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 188

 

Перейменували вулицю на честь українського діяча Павла Крата

У Лубнах на Полтавщині рішенням міської ради перейменували вулицю, яка раніше носила ім’я російського генерала Олексія Бутовського — учасника придушення Січневого повстання 1863 року. Про це повідомив регіональний представник Українського інституту національної пам’яті на Полтавщині Олег Пустовгар.

Змінили назву вулиці на честь Павла Крата — видатного українського політичного, громадського та культурного діяча, публіциста, активного учасника Лубенської громади Революційної української партії та автора мемуарів «Крізь павутиння змосковщення».

Перейменування проведено в межах виконання законів про деколонізацію топонімії та державну політику національної пам’яті. Рішення підтримали міський голова, комісія з реалізації політики національної пам’яті та депутати міськради. Відділу містобудування та архітектури доручено подати зміни до державних реєстрів.

Відомо, що Олексій Бутовський, чиє ім’я прибрали з мапи Лубен, був генералом російської імператорської армії й одним із виконавців колоніальної політики імперії. Він фігурує у переліку осіб, топоніми на честь яких підлягають обов’язковому демонтажу або перейменуванню.

Натомість Павло Крат — виходець із Полтавщини, активний учасник українського національного руху, один з організаторів боротьби за український університет у Львові та діяч української громади в Європі й Канаді. 

Нагадаємо, торік на Кременччучині перейменували 11 вулиць, які мали радянські назви.

Автор: Яна Гудзь
