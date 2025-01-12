Діти можуть безоплатно долучитися до проєкту з анімованою Морквинкою-психологом

Інтерактивне спілкування з анімованим персонажем допоможе навчитися управлінню стресом, впевненості та вирішенню конфліктів
Академія Турботи запустила проєкт, у межах якого діти 4–9 років мають змогу працювати з психологом через інтерактивний застосунок. Для учасників передбачено формат спілкування із персонажем Морквинкою, яким у реальному часі керує досвідчений фахівець.
Цілі проєкту:
Як це працює?
Проєкт триває 5 тижнів. За цей час діти отримають 10 дзвінків із психологом. До трьох із них можуть бути залучені члени родини.
Кожен учасник отримає:
Реєстрація:
Щоб долучитися до проєкту, подайте заявку на сайті.
Довідково:
Нагадаємо, що практикуюча психологиня Олена Сьора розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», як допомогти дитині пережити втрату близького:
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