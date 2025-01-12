Діти можуть безоплатно долучитися до проєкту з анімованою Морквинкою-психологом

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 95

Інтерактивне спілкування з анімованим персонажем допоможе навчитися управлінню стресом, впевненості та вирішенню конфліктів

Академія Турботи запустила проєкт, у межах якого діти 4–9 років мають змогу працювати з психологом через інтерактивний застосунок. Для учасників передбачено формат спілкування із персонажем Морквинкою, яким у реальному часі керує досвідчений фахівець.

Цілі проєкту:

Навчити дітей управління стресом і релаксації.

Сформувати впевненість та особистісну стійкість.

Допомогти у вирішенні конфліктів.

Допомогти прийняти та усвідомити страхи.

Як це працює?

Проєкт триває 5 тижнів. За цей час діти отримають 10 дзвінків із психологом. До трьох із них можуть бути залучені члени родини.

Кожен учасник отримає:

фізичний подарунок: «Скарбничку Чудес» і «Трекер Добрих Звичок» із інструкціями та іграми.

Реєстрація:

Щоб долучитися до проєкту, подайте заявку на сайті.

Довідково:

Ініціативою вже скористалися понад 4 тисячі дітей.

Проєкт отримав рекомендацію від Уповноваженої Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук.

Нагадаємо, що практикуюча психологиня Олена Сьора розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», як допомогти дитині пережити втрату близького: