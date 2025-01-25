Минулого року на Полтавщині сталися понад 2 тисячі аварій за участі п'яних водіїв

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Від початку повномасштабного вторгнення кількість таких аварій зросла приблизно на 19%

Протягом 2024 року на Полтавщині сталися 2119 аварій за участі нетверезих водіїв. Такі дані наводить аналітичний портал Опендатабот.

Аналітики зазначають: від початку повномасштабного вторгнення кількість таких аварій зросла приблизно на 19%.

Найменше дорожньо-транспортних пригод за участі нетверезих керманичів сталося у Черкаській (720), Тернопільській (816) та Івано-Франківській областях (880). Найбільше — у Дніпропетровській області (8745), Києві (8176), на Одещині (7073) та на Харківщині (6989).

Водночас 1 054 кримінальних провадження через водіння у нетверезому стані відкрила торік Генпрокуратура. Це на 11% більше, ніж у 2023 році. Загалом до суду дійшло 57% справ.

Нагадаємо, днями у Кременчуці нетверезий водій на Lanos намагався втекти від патрульних.