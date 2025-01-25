На Полтавщині зіткнулися позашляховик і вантажівка: одного з водіїв ушпиталили

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 322

Учора, 24 січня, близько 18.00 у Пирятині на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, на дорозі зіткнулися автомобіль Renault Duster під керуванням 34-річного водія та вантажівка Volvo, за кермом якої перебував 38-річний водій.

Внаслідок аварії травмувався водій позашляховика: його доставили до місцевої лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, учора на Миргородщині вантажівка злетіла в кювет — водія з травмами ушпиталили.