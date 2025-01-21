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Надзвичайні новини

У Кременчуці нетверезий водій на Lanos намагався втекти від патрульних

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 138 Коментарів: 1

 Рівень алкоголю у його крові сягав 2,38

21 січня під час патрулювання вулиці Європейської у Кременчуці поліціянти помітили автомобіль ЗАЗ Lanos, водій якого міг бути причетним до адміністративного правопорушення. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Правоохоронці подали сигнал про зупинку, використовуючи проблискові маячки синього та червоного кольорів і звуковий сигнал. Проте водій проігнорував вимогу і продовжив рух, створюючи загрозу для інших учасників дорожнього руху.

Порушника зупинили на вулиці Чередницькій, заблокувавши транспортний засіб службовим автомобілем.

У 26-річного водія побачили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду: 2,38 проміле алкоголю в крові (допустима норма — 0,2 проміле).

На водія склали протоколи за:

  • ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння;
  • ст. 122-2 КУпАП — невиконання водієм вимоги про зупинку.

Водія відсторонили від керування транспортним засобом.

Нагадаємо, що торік п'яні водії спричинили 41 аварію на дорогах області.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: патрульна поліція нетверезий водій ст.130
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Коментарі: 1

4 907
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:29

А до тцк не возили?


0 0

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