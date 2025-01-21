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У Кременчуці закуповують понад 200 конструкцій з портретами загиблих військових

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 127

Конструкції мають доставити і встановити до кінця червня

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовляє 216 конструкцій з портретами полеглих на війні кременчуцьких військовослужбовців. Очікувана вартість — 1,5 мільйона гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Тендер оголосили 20 січня. Конструкції мають доставити й встановити до кінця червня. 

Нагадаємо, у 2025 році на облаштування Алеї Пам’яті у Парку Слави планують виділити із міського бюджету 3,5 мільйони гривень, з них 1,5 млн грн — на конструкції-портрети, ще 2 млн грн — на встановлення системи відеонагляду, ваз для квітів, і нового флагштоку.

Додамо, що Алею Пам'яті загиблим кременчуцьким військовослужбовцям відкрили 10 серпня торік. На її облаштування у квітні зі Стабілізаційного фонду виділили 1,5 млн грн. Ще 100 тисяч виділять протягом 2025-2026 років. Балансоутримувачем даного об’єкту є «Благоустрій Кременчука», який підпорядковується департаменту ЖКГ. На початку серпня стало відомо, що на 2024 рік у Кременчуці збільшили обсяги фінансування на облаштування Алеї Пам’яті у парку Слави — до 2,5 млн гривень. Також на додаткове обладнання на облаштування Алеї планували виділити майже 200 тисяч гривень. У цю суму включили вартість системи відеоспостереження для запобігання вандалізму — 98 тисяч 200 грн, купівлю 200 ваз на загальну суму 25 тисяч гривень та флагштоку (разом з монтажем) — 35 тисяч гривень.

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Автор: Телеграф
Теги: алея пам'яті Prozorro Благоустрій Кременчука
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