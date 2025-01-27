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За три повідомлення у телеграм-каналі полтавець отримав 5 років позбавлення волі «умовно»

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 516

 

Підсудний визнав себе винуватим у вчиненні правопорушення та уклав угоду з прокурором Полтавської обласної прокуратури про визнання своєї винуватості

Київський районний суд міста Полтави визнав винним чоловіка, який у чаті Telegram-каналу «Где повестки Полтава», повідомляв про місце перебування військовослужбовців ТЦК і поліцейських, які проводили заходи оповіщення. Про це, посилаючись на Єдиний держреєстр судових рішень, повідомляє пресслужба Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

СБУ та Нацполіція затримали у Полтаві провокатора, який принижував військових та плювався в їх бік

Досудове розслідування встановило, що громадянин написав щонайменше три повідомлення, у яких інформував про місце перебування та виконання службових завдань особового складу груп оповіщення, чим перешкоджав законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань під час воєнного стану.

— Це призводять до зростання напруження у суспільстві, уникнення військовозобов’язаними особами спілкування із представниками ТЦК та СП, що призводить до зменшення кількості мобілізаційних ресурсів (військовозобов’язаних), які прибувають до ТЦК та СП та можуть бути сплановані до призову під час мобілізації. А це, своєю чергою, ставить під загрозу терміни та обсяги виконання заходів комплектування військово-організаційних структур ЗСУ, а також формування стійких передумов для подальшої відмови громадян від виконання своїх конституційних обов’язків в особливий період, — вказано в обґрунтуванні обвинувачення засудженому.

Підсудний беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні інкримінованого йому правопорушення та уклав угоду з прокурором Полтавської обласної прокуратури про визнання своєї винуватості. За вироком суду, чоловік отримав 5 років ув’язнення зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком в 1 рік. Також в дохід держави у чоловіка конфіскували телефон Samsung Galaxy M13, з якого він писав повідомлення в чат Телеграм-каналу.

Кременчуцького адвоката підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ — прокуратура

Нагадаємо, на Полтавщині підозру отримав кременчуцький адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК.

А 25 жовтня СБУ та Нацполіція затримали 19 адміністраторів та дописувачів телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України. Пресслужба СБУ зазначила, що затримані знімали провокаційні стріми та розповсюджували фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП телеграм-канали ухилянти суд
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