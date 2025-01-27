За три повідомлення у телеграм-каналі полтавець отримав 5 років позбавлення волі «умовно»

Підсудний визнав себе винуватим у вчиненні правопорушення та уклав угоду з прокурором Полтавської обласної прокуратури про визнання своєї винуватості
Київський районний суд міста Полтави визнав винним чоловіка, який у чаті Telegram-каналу «Где повестки Полтава», повідомляв про місце перебування військовослужбовців ТЦК і поліцейських, які проводили заходи оповіщення. Про це, посилаючись на Єдиний держреєстр судових рішень, повідомляє пресслужба Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
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Досудове розслідування встановило, що громадянин написав щонайменше три повідомлення, у яких інформував про місце перебування та виконання службових завдань особового складу груп оповіщення, чим перешкоджав законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань під час воєнного стану.
Підсудний беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні інкримінованого йому правопорушення та уклав угоду з прокурором Полтавської обласної прокуратури про визнання своєї винуватості. За вироком суду, чоловік отримав 5 років ув’язнення зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком в 1 рік. Також в дохід держави у чоловіка конфіскували телефон Samsung Galaxy M13, з якого він писав повідомлення в чат Телеграм-каналу.
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Нагадаємо, на Полтавщині підозру отримав кременчуцький адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК.
А 25 жовтня СБУ та Нацполіція затримали 19 адміністраторів та дописувачів телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України. Пресслужба СБУ зазначила, що затримані знімали провокаційні стріми та розповсюджували фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.
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