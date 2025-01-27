Лікарні Полтавщини звітуються про харчування військовослужбовців — Лисак

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 289

Медзаклади мають забезпечувати військовослужбовців, які знаходяться на реабілітації чи лікуванні п'ятиразовим харчуванням

Лікарні Полтавщини звітуються про харчування військовослужбовців, які знаходяться у них на лікуванні чи реабілітації. Про це під час брифінгу розповів очільник департаменту охорони здоров’я Полтавщини Віктор Лисак.

Ми вимагаємо сьогодні, щоб всі харчували військовослужбовців по нормі п’ять. Усі лікарні звітуються, що вони це роблять. Гроші наперед ніхто давати не буде. Будуть перевіряти відповідність, — наголосив він.

Також головний лікар області розповів, що витрати на покращене харчування у цивільних лікарнях компенсовують із бюджетів Міноборони через договори з військовими шпиталями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на харчування для працівників ВЛК виділяють понад 240 тисяч гривень.

А лікарні Кременчука отримають понад 7 млн гривень на оплату харчування для пацієнтів.