Медзаклади мають забезпечувати військовослужбовців, які знаходяться на реабілітації чи лікуванні п'ятиразовим харчуванням
Лікарні Полтавщини звітуються про харчування військовослужбовців, які знаходяться у них на лікуванні чи реабілітації. Про це під час брифінгу розповів очільник департаменту охорони здоров’я Полтавщини Віктор Лисак.
Також головний лікар області розповів, що витрати на покращене харчування у цивільних лікарнях компенсовують із бюджетів Міноборони через договори з військовими шпиталями.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на харчування для працівників ВЛК виділяють понад 240 тисяч гривень.
А лікарні Кременчука отримають понад 7 млн гривень на оплату харчування для пацієнтів.
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