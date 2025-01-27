Відсьогодні поїзд Харків — Одеса — Харків, що їздить через Кременчук, змінює свій розклад. Про це інформують у пресслужбі «Укрзалізниці».
За маршрутом Харків — Одеса (поїзд № 007):
У зворотному напрямку (поїзд № 008):
Нагадуємо, що продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 8.00.
Зазначимо також, що із 15 грудня до 13 січня поїзд до Одеси через Кременчук не курсував.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.