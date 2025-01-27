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Кременчук, Подорожі

Відсьогодні змінюється розклад поїзда Харків — Одеса — Харків, що курсує через Кременчук

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 0

 

Змінилися час відправлення та прибуття

Відсьогодні поїзд Харків — Одеса — Харків, що їздить через Кременчук, змінює свій розклад. Про це інформують у пресслужбі «Укрзалізниці».

За маршрутом Харків — Одеса (поїзд № 007):

  • відправлення з Харкова — 20.20;
  • прибуття на станцію Кременчук — 00.18;
  • відправлення зі станції Кременчук — 00.20;
  • прибуття в Одесу — 07:12.

У зворотному напрямку (поїзд № 008):

  • відправлення з Одеси — 22.29;
  • прибуття до Кременчука — 05.38;
  • відправлення з Кременчука — 05.40;
  • прибуття до Харкова — 09:21.

Нагадуємо, що продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 8.00.

Зазначимо також, що із 15 грудня до 13 січня поїзд до Одеси через Кременчук не курсував.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Укрзалізниця розклад руху поїзд
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