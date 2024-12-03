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Укрзалізниця скоригувала розклад руху трьох поїздів: як кременчужанам взимку дістатись до Одеси

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 224

Для мешканців Кременчука та Полтави пропонуються альтернативні маршрути з пересадками через Київ

У період із 15 грудня до 13 січня Укрзалізниця з технічних причин скоригувала розклад руху деяких поїздів. Про це повідомила пресслужба компанії. Зокрема, у цей період не курсуватимуть:

  • Поїзд № 8/7 Одеса — Харків;
  • Поїзд № 148/147 Одеса — Київ;
  • Поїзд № 774/773 Київ — Шостка.

Рішення для мешканців Кременчука:

  • Через Київ: спочатку поїздом № 129/130 Кременчук — Ужгород до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд № 105/106 Київ — Одеса.
  • У зворотному напрямку: поїздом Інтерсіті № 764 Одеса — Київ, а далі регіональним поїздом № 792 Київ — Кременчук.

Для мешканців Полтави:

  • До Одеси: спочатку до Києва потрібно дістатись поїздом Інтерсіті+ № 723 Харків — Київ або поїздами № 15 Харків — Ясіня, № 17 Харків — Ужгород, № 711 Краматорськ — Київ чи № 129 Полтава — Ужгород. Далі з Києва до Одеси поїздом № 105 Київ — Одеса.
  • Зворотно: поїзд № 106 Одеса — Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд Інтерсіті+ № 724 Київ — Харків.

Нагадуємо, що продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 8.00.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця квитки зміни
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