Укрзалізниця скоригувала розклад руху трьох поїздів: як кременчужанам взимку дістатись до Одеси

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 224

Для мешканців Кременчука та Полтави пропонуються альтернативні маршрути з пересадками через Київ

У період із 15 грудня до 13 січня Укрзалізниця з технічних причин скоригувала розклад руху деяких поїздів. Про це повідомила пресслужба компанії. Зокрема, у цей період не курсуватимуть:

Поїзд № 8/7 Одеса — Харків;

Поїзд № 148/147 Одеса — Київ;

Поїзд № 774/773 Київ — Шостка.

Рішення для мешканців Кременчука:

Через Київ: спочатку поїздом № 129/130 Кременчук — Ужгород до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд № 105/106 Київ — Одеса.

У зворотному напрямку: поїздом Інтерсіті № 764 Одеса — Київ, а далі регіональним поїздом № 792 Київ — Кременчук.

Для мешканців Полтави:

До Одеси: спочатку до Києва потрібно дістатись поїздом Інтерсіті+ № 723 Харків — Київ або поїздами № 15 Харків — Ясіня, № 17 Харків — Ужгород, № 711 Краматорськ — Київ чи № 129 Полтава — Ужгород. Далі з Києва до Одеси поїздом № 105 Київ — Одеса.

Зворотно: поїзд № 106 Одеса — Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд Інтерсіті+ № 724 Київ — Харків.

Нагадуємо, що продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 8.00.