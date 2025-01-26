Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 27 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Козацька, 61/31-94А

просп. Лесі Українки, 11, 102, 104, 110, 118

вул. Сергія Кульчицького, 16-49

туп. Степовий, 1-9

вул. 29 Вересня, 18, 21

вул. Лейтенанта Покладова, 25, 34

вул. Небесної Сотні, 41/66

вул. Полковника Гегечкорі, 40/53

вул. Троїцька, 39/32-64

вул. Білецьківська, 2-28А

вул. Дорошенка, 2-8

вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1

вул. Пілотів, 46

пр. Пілотів, 34А, 48

вул. Сагайдачного, 10, 29

вул. Ярослава Мудрого, 30-38

вул. Куруківська, 1, 1А, 3, 3А, 6, 11, 27А

вул. Виноградна, 15-56

вул. Володимира Івасюка, 31-86/46

пров. Івана Приходька, 3-24

вул. Івана Франка, 4-40

пров. Крюківський, 5-10

вул. Насосна, 6/1-100

пров. Насосний, 5-20

вул. Максима Березовського, 7-45

пров. Михайла Савченка, 3-8

вул. Республіканська, 1-74, 107

вул. Тупікова, 3-10

пров. Костянтина Ушинського, 1-14

пров. Федора Мазуленка, 2/7-7

вул. Христини Алчевської, 2

пров. Художній, 2-15

вул. Художня, 28-57/2

пров. 1-й Ливарний, 3-9

вул. Володимира Івасюка, 1-56А

пров. Докучаєва, 1А-32

пров. Івана Кожедуба, 13-32

вул. Ковальська, 30/24-37

наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-43

вул. Ливарна, 1А-18

пров. Ливарний, 2-26

туп. Ливарний, 1-9

вул. Лінійна, 1-4

пров. Літописний, 1-14

пров. Мирний, 3-28

вул. Михайла Драгоманова, 1-103/4

пр. Михайла Старицького, 3-15

вул. Павла Чубинського, 21-33

пров. Петра Ракітіна, 2-19

вул. Івана Приходька, 30-34/5

вул. Максима Березовського, 1, 2, 2А

пров. Тополевий, 3-20

вул. Чумацький Шлях, 1-11

пров. Яблуневий, 2-14

вул. Гетьмана Полуботка, 21/11-39/92

вул. Котляревського, 13/10-19/13

вул. Лебедіна, 79-106

пров. Лесі Українки, 1/14-13/17

вул. Василя Симоненка, 90-112

вул. Генерала Чайки, 1, 29

вул. Михайла Калачевського, 3-10

вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А

просп. Полтавський, 142-174

пров. Ємельяненка, 3

вул. Тараса Бульби, 25, 27

вул. Гайдамацька, 46-83

вул. Михайлівська, 3-13

пров. Михайлівський, 17-32

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10

вул. Кавалерійська, 1/56-17А

вул. Олександрійська, 28/89

пров. Транспортний, 1-28

пров. Шкільний, 18/5-24/27

вул. Остапа Вишні, 4-29/38

вул. Чорноморська З 08.00 до 19.00 вул. Євгена Патона, 25

вул. Олексія Древаля, 182/1, 182, 184, 186

пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3 З 08.00 до 20.00 туп. Урожайний, 2

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