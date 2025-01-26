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Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 27 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Козацька, 61/31-94А
  • просп. Лесі Українки, 11, 102, 104, 110, 118
  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49
  • туп. Степовий, 1-9
  • вул. 29 Вересня, 18, 21
  • вул. Лейтенанта Покладова, 25, 34
  • вул. Небесної Сотні, 41/66
  • вул. Полковника Гегечкорі, 40/53
  • вул. Троїцька, 39/32-64
  • вул. Білецьківська, 2-28А
  • вул. Дорошенка, 2-8
  • вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1
  • вул. Пілотів, 46
  • пр. Пілотів, 34А, 48
  • вул. Сагайдачного, 10, 29
  • вул. Ярослава Мудрого, 30-38
  • вул. Куруківська, 1, 1А, 3, 3А, 6, 11, 27А
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. Володимира Івасюка, 31-86/46
  • пров. Івана Приходька, 3-24
  • вул. Івана Франка, 4-40
  • пров. Крюківський, 5-10
  • вул. Насосна, 6/1-100
  • пров. Насосний, 5-20
  • вул. Максима Березовського, 7-45
  • пров. Михайла Савченка, 3-8
  • вул. Республіканська, 1-74, 107
  • вул. Тупікова, 3-10
  • пров. Костянтина Ушинського, 1-14
  • пров. Федора Мазуленка, 2/7-7
  • вул. Христини Алчевської, 2
  • пров. Художній, 2-15
  • вул. Художня, 28-57/2
  • пров. 1-й Ливарний, 3-9
  • вул. Володимира Івасюка, 1-56А
  • пров. Докучаєва, 1А-32
  • пров. Івана Кожедуба, 13-32
  • вул. Ковальська, 30/24-37
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-43
  • вул. Ливарна, 1А-18
  • пров. Ливарний, 2-26
  • туп. Ливарний, 1-9
  • вул. Лінійна, 1-4
  • пров. Літописний, 1-14
  • пров. Мирний, 3-28
  • вул. Михайла Драгоманова, 1-103/4
  • пр. Михайла Старицького, 3-15
  • вул. Павла Чубинського, 21-33
  • пров. Петра Ракітіна, 2-19
  • вул. Івана Приходька, 30-34/5
  • вул. Максима Березовського, 1, 2, 2А
  • пров. Тополевий, 3-20
  • вул. Чумацький Шлях, 1-11
  • пров. Яблуневий, 2-14
  • вул. Гетьмана Полуботка, 21/11-39/92
  • вул. Котляревського, 13/10-19/13
  • вул. Лебедіна, 79-106
  • пров. Лесі Українки, 1/14-13/17
  • вул. Василя Симоненка, 90-112
  • вул. Генерала Чайки, 1, 29
  • вул. Михайла Калачевського, 3-10
  • вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А
  • просп. Полтавський, 142-174
  • пров. Ємельяненка, 3
  • вул. Тараса Бульби, 25, 27
  • вул. Гайдамацька, 46-83
  • вул. Михайлівська, 3-13
  • пров. Михайлівський, 17-32
  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
  • вул. Кавалерійська, 1/56-17А
  • вул. Олександрійська, 28/89
  • пров. Транспортний, 1-28
  • пров. Шкільний, 18/5-24/27
  • вул. Остапа Вишні, 4-29/38
  • вул. Чорноморська

З 08.00 до 19.00

  • вул. Євгена Патона, 25
  • вул. Олексія Древаля, 182/1, 182, 184, 186
  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

З 08.00 до 20.00

  • туп. Урожайний, 2
2
Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла адреси планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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