Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 18:19
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 27 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Козацька, 61/31-94А
- просп. Лесі Українки, 11, 102, 104, 110, 118
- вул. Сергія Кульчицького, 16-49
- туп. Степовий, 1-9
- вул. 29 Вересня, 18, 21
- вул. Лейтенанта Покладова, 25, 34
- вул. Небесної Сотні, 41/66
- вул. Полковника Гегечкорі, 40/53
- вул. Троїцька, 39/32-64
- вул. Білецьківська, 2-28А
- вул. Дорошенка, 2-8
- вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1
- вул. Пілотів, 46
- пр. Пілотів, 34А, 48
- вул. Сагайдачного, 10, 29
- вул. Ярослава Мудрого, 30-38
- вул. Куруківська, 1, 1А, 3, 3А, 6, 11, 27А
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. Володимира Івасюка, 31-86/46
- пров. Івана Приходька, 3-24
- вул. Івана Франка, 4-40
- пров. Крюківський, 5-10
- вул. Насосна, 6/1-100
- пров. Насосний, 5-20
- вул. Максима Березовського, 7-45
- пров. Михайла Савченка, 3-8
- вул. Республіканська, 1-74, 107
- вул. Тупікова, 3-10
- пров. Костянтина Ушинського, 1-14
- пров. Федора Мазуленка, 2/7-7
- вул. Христини Алчевської, 2
- пров. Художній, 2-15
- вул. Художня, 28-57/2
- пров. 1-й Ливарний, 3-9
- вул. Володимира Івасюка, 1-56А
- пров. Докучаєва, 1А-32
- пров. Івана Кожедуба, 13-32
- вул. Ковальська, 30/24-37
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-43
- вул. Ливарна, 1А-18
- пров. Ливарний, 2-26
- туп. Ливарний, 1-9
- вул. Лінійна, 1-4
- пров. Літописний, 1-14
- пров. Мирний, 3-28
- вул. Михайла Драгоманова, 1-103/4
- пр. Михайла Старицького, 3-15
- вул. Павла Чубинського, 21-33
- пров. Петра Ракітіна, 2-19
- вул. Івана Приходька, 30-34/5
- вул. Максима Березовського, 1, 2, 2А
- пров. Тополевий, 3-20
- вул. Чумацький Шлях, 1-11
- пров. Яблуневий, 2-14
- вул. Гетьмана Полуботка, 21/11-39/92
- вул. Котляревського, 13/10-19/13
- вул. Лебедіна, 79-106
- пров. Лесі Українки, 1/14-13/17
- вул. Василя Симоненка, 90-112
- вул. Генерала Чайки, 1, 29
- вул. Михайла Калачевського, 3-10
- вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А
- просп. Полтавський, 142-174
- пров. Ємельяненка, 3
- вул. Тараса Бульби, 25, 27
- вул. Гайдамацька, 46-83
- вул. Михайлівська, 3-13
- пров. Михайлівський, 17-32
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
- вул. Кавалерійська, 1/56-17А
- вул. Олександрійська, 28/89
- пров. Транспортний, 1-28
- пров. Шкільний, 18/5-24/27
- вул. Остапа Вишні, 4-29/38
- вул. Чорноморська
З 08.00 до 19.00
- вул. Євгена Патона, 25
- вул. Олексія Древаля, 182/1, 182, 184, 186
- пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
З 08.00 до 20.00
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