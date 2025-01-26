Кременчуцькі спортсменки стали призерками відкритого кубку з кіокушинкай карате. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею імені І.Піддубного, де спортсменки навчаються.
Змагання проходили у селі Богданівка на Кіровоградщині серед хлопчиків та дівчат віком від 5 до 12 років у розділі «куміте».
За підсумками кубка ІІ місце Валерія Липай, учениця 6 класу.
Учениця 5 класу Катерина Дубина виборола Кубок за волю до перемоги.
Готував спортсменок до змагань тренер Олександр Ложченко.
Нагадаємо, у грудні вихованці Кременчуцького спортивного ліцею завоювали ІІ та ІІІ місця на під час відкритої першості з кіокушинкай карате у розділі «куміте» в Олександрії на Кіровоградщині.
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