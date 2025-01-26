Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

«На щиті» додому повертається військовий 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Станіслав Чистюлін

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 102

 

Вічна шана загиблому захиснику України 

Внаслідок отриманих поранень помер військовий 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Станіслав Чистюлін. Солдат помер у лікарні 24 січня 2025 року. У військовослужбовця залишилися матір, сестра та неповнолітня донька.

Станіслав Сергійович Чистюлін народився 16 вересня 1991 року в Сумах. З початку повномасштабного вторгнення долучився до лав 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади.

— З глибоким сумом повідомляємо про смерть військовослужбовця нашої частини Чистюліна Станіслава Сергійовича, який відійшов у вічність після тяжких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання.

Станіслав був мужнім захисником України, відданим патріотом та вірним побратимом. Його шлях — це приклад самопожертви та безмежної любові до Батьківщини. Він завжди був готовий до виконання бойових завдань, не зважаючи на небезпеку, захищаючи свою родину та рідну землю.

Його світло та доброта залишаться в наших серцях назавжди. Ми втратили справжнього воїна, на якого рівнялися його співслужбовці.

Щиро співчуваємо рідним та близьким у цей важкий час. Нехай пам’ять про Станіслава буде вічною, а його бойовий шлях назавжди закарбований у наших серцях.

Спочивай з миром, Герою. Ти назавжди залишишся в нашій пам’яті. Слава Україні! Слава Герою! — йдеться у повідомленні військової частини.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

1
Автор: Телеграф
Теги: війна воїни світла Суми 107 бригада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх