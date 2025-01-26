«На щиті» додому повертається військовий 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Станіслав Чистюлін

Внаслідок отриманих поранень помер військовий 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Станіслав Чистюлін. Солдат помер у лікарні 24 січня 2025 року. У військовослужбовця залишилися матір, сестра та неповнолітня донька.

Станіслав Сергійович Чистюлін народився 16 вересня 1991 року в Сумах. З початку повномасштабного вторгнення долучився до лав 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади.

— З глибоким сумом повідомляємо про смерть військовослужбовця нашої частини Чистюліна Станіслава Сергійовича, який відійшов у вічність після тяжких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання.

Станіслав був мужнім захисником України, відданим патріотом та вірним побратимом. Його шлях — це приклад самопожертви та безмежної любові до Батьківщини. Він завжди був готовий до виконання бойових завдань, не зважаючи на небезпеку, захищаючи свою родину та рідну землю.

Його світло та доброта залишаться в наших серцях назавжди. Ми втратили справжнього воїна, на якого рівнялися його співслужбовці.

Щиро співчуваємо рідним та близьким у цей важкий час. Нехай пам’ять про Станіслава буде вічною, а його бойовий шлях назавжди закарбований у наших серцях.

Спочивай з миром, Герою. Ти назавжди залишишся в нашій пам’яті. Слава Україні! Слава Герою! — йдеться у повідомленні військової частини.