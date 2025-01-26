Сьогодні до кінця доби та завтра зранку на Полтавщині очікується туман

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 66

В області оголосили І рівень небезпечності — жовтий

Сьогодні до кінця доби та завтра у першій половині дня на Полтавщині синоптики прогнозують туман. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

За даними метеорологів, на дорогах області очікується зниження рівня видимості до 200-500 м.

У зв’язку із цим у Полтавській області оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

Рекомендації для водіїв та пішоходів:

Водіям рекомендується дотримуватися безпечної швидкості, уникати різких маневрів та зберігати дистанцію між транспортними засобами.

Пішоходам слід бути обережними під час переходу доріг та використовувати зручне неслизьке взуття.

Нагадаємо, за даними синоптиків початок січня на Полтавщині був аномально теплим.