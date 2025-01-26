Сьогодні до кінця доби та завтра зранку на Полтавщині очікується туман

В області оголосили І рівень небезпечності — жовтий
Сьогодні до кінця доби та завтра у першій половині дня на Полтавщині синоптики прогнозують туман. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.
За даними метеорологів, на дорогах області очікується зниження рівня видимості до 200-500 м.
У зв’язку із цим у Полтавській області оголосили І рівень небезпечності — жовтий.
Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.
Рекомендації для водіїв та пішоходів:
Нагадаємо, за даними синоптиків початок січня на Полтавщині був аномально теплим.
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