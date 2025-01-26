У Горішніх Плавнях автомобіль збив жінку на пішохідному переході — поліція

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Потерпілу з травмами госпіталізували до лікарні

Учора, 25 січня, близько 17.20 у Горішніх Плавнях сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, автомобіль Peugeot під керуванням 37-річного водія наїхав на 54-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

Внаслідок зіткнення жінку із травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості).

Усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Горішніх Плавнях судитимуть водія, який п'яним збив 14-річну дівчину на переході.