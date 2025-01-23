У Горішніх Плавнях судитимуть водія, який п'яним збив 14-річну дівчину на переході

Сьогодні, 11:56 Переглядів: 147

Кременчуцька окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти жителя Горішніх Плавнів, який нетверезим спричинив ДТП на пішохідному переході. У результаті аварії постраждала 14-річна дівчина. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Що сталося

Інцидент стався у жовтні 2024 року на проспекті Героїв Дніпра в місті Горішні Плавні. За даними слідства, водій автомобіля Ford Focus на нерегульованому пішохідному переході збив 14-річну дівчину, яка переходила дорогу разом із друзями.

Дівчина отримала травми середньої тяжкості.

Під час медичного освідування рівень алкоголю в крові водія становив 2,5 проміле, що значно перевищує допустиму норму.

Кримінальне провадження

Обвинуваченому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило середньої тяжкості травми (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України), яка передбачає до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.