Цьогоріч на культуру Полтавщина виділяє понад 300 млн грн з обласного бюджету

У 2025 році на фінансування галузі культури на Полтавщині виділяють 305,6 мільйона гривень. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Розподілять ці кошти між 14 закладами культури області. Основна частина суми — 258,6 мільйона гривень підуть на оплату праці та нарахування на заробітну плату працівникам установ. Поточні видатки — 24,2 мільйона гривень. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 20,9 мільйона гривень.
Ще 1,95 мільйона гривень спрямують на капітальні видатки, зокрема на поповнення бібліотечного фонду та придбання періодичних видань, а також закупівлю обладнання для облаштування Центру проведення тестування на базі Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв.
Зокрема, за його словами, це фінансування допоможе забезпечити діяльність існуючих закладів, підтримати творчі ініціативи та сприятиме збагаченню культурного життя Полтавської області.
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