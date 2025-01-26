Цьогоріч на культуру Полтавщина виділяє понад 300 млн грн з обласного бюджету

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 79

У 2025 році на фінансування галузі культури на Полтавщині виділяють 305,6 мільйона гривень. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Розподілять ці кошти між 14 закладами культури області. Основна частина суми — 258,6 мільйона гривень підуть на оплату праці та нарахування на заробітну плату працівникам установ. Поточні видатки — 24,2 мільйона гривень. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 20,9 мільйона гривень.

Ще 1,95 мільйона гривень спрямують на капітальні видатки, зокрема на поповнення бібліотечного фонду та придбання періодичних видань, а також закупівлю обладнання для облаштування Центру проведення тестування на базі Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв.

У час нашої боротьби з ворогом важливо підтримувати культуру в усіх її проявах. Війна змінила сприйняття минулого і майбутнього, публічний та колективний простір. Культура і мистецтво є трансляцією нашої правди, яка є і буде почутою. Чим більше існує культурних продуктів, тим важче ворогу зламати нас і нашу ідентичність, — коментує фінансування галузі культури заступник начальника ПОВА Антон Чубенко.

Зокрема, за його словами, це фінансування допоможе забезпечити діяльність існуючих закладів, підтримати творчі ініціативи та сприятиме збагаченню культурного життя Полтавської області.