В автотрощі на трасі Київ-Харків постраждав водій

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27 січня близько 13.40 на автодорозі Київ-Харків неподалік села Білоцерківка Миргородського району сталась дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією автомобіль Kia, під керуванням 69-річного водія, зіткнувся з автомобілем Toyota, під керуванням 65-річного водія. Внаслідок ДТП постраждав водій автомобіля Kia. Його ушпиталили.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав розслідування за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості травми) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що поліція повідомила про підозру водієві позашляховика, який спричинив аварію на трасі на Полтавщині.