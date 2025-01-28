Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Освіта

У Кременчуці встановлять вартість харчування для школярів: хто платитиме і скільки

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 97

 

Частина учнів харчуватиметься безплатно коштом держбюджету та бюджету Кременчука

У Кременчуці встановлюють вартість харчування для учнів у закладах загальної середньої освіти міста. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету.

Оплату харчування за частину учнів бере на себе громада Кременчука, ще частина харчуватиметься коштом субвенції з держбюджету. Проте деяким учням за харчування у школах доведеться й заплатити.

Отож, безплатне одноразове гаряче харчування (сніданок до 12.00 чи обід після 12.00) буде забезпечене для усіх учнів 1-4 класів (окрім тих першачків, хто навчається на базі дитячих садків) коштом держбюджету. Середньотижнева гранична вартість для них становитиме 44 грн за сніданок та 50 грн на обід.

Безплатно у школах харчуються й учні 5-11 класів, що належать до пільгових категорій населення. Зокрема:

  • діти-сироти або позбавлені батьківського піклування;
  • діти з малозабезпечених сімей;
  • діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;
  • діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;
  • діти, чиї батьки або опікуни є учасниками бойових дій, або постраждали чи загинули у зоні АТО;
  • внутрішньо переміщені діти;
  • діти, які мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
  • діти з інвалідністю.

Для учнів 5-8 класів із цих категорій дітей вартість сніданків становить 45 грн, для учнів 9-11 класів — 46 грн. Обіди для учнів 5-8 класів пільгових категорій вартують 51 грн, для учнів 9-11 класів — 52 грн. Безплатно годуватимуть обідами й учнів 1-4 класів з пільгових категорій, які залишаються на групі продовженого дня. Вартість обідів для них — 50 грн.

Харчування цим дітям оплачує Кременчуцька громада коштом місцевого бюджету.

ПО ТЕМІ:

У більшості шкіл Кременчука діти почали харчуватись безкоштовно — виконком

З жовтня учні 1-4 класів в Україні харчуватимуться безкоштовно — МОН

Частину вартості харчування у школах Кременчука фінансуватиме ООН


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: школи харчування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх