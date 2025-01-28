У Кременчуці встановлять вартість харчування для школярів: хто платитиме і скільки

У Кременчуці встановлюють вартість харчування для учнів у закладах загальної середньої освіти міста. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету.
Оплату харчування за частину учнів бере на себе громада Кременчука, ще частина харчуватиметься коштом субвенції з держбюджету. Проте деяким учням за харчування у школах доведеться й заплатити.
Отож, безплатне одноразове гаряче харчування (сніданок до 12.00 чи обід після 12.00) буде забезпечене для усіх учнів 1-4 класів (окрім тих першачків, хто навчається на базі дитячих садків) коштом держбюджету. Середньотижнева гранична вартість для них становитиме 44 грн за сніданок та 50 грн на обід.
Безплатно у школах харчуються й учні 5-11 класів, що належать до пільгових категорій населення. Зокрема:
Для учнів 5-8 класів із цих категорій дітей вартість сніданків становить 45 грн, для учнів 9-11 класів — 46 грн. Обіди для учнів 5-8 класів пільгових категорій вартують 51 грн, для учнів 9-11 класів — 52 грн. Безплатно годуватимуть обідами й учнів 1-4 класів з пільгових категорій, які залишаються на групі продовженого дня. Вартість обідів для них — 50 грн.
Харчування цим дітям оплачує Кременчуцька громада коштом місцевого бюджету.
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