У Кременчуці встановлять вартість харчування для школярів: хто платитиме і скільки

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 97

У Кременчуці встановлюють вартість харчування для учнів у закладах загальної середньої освіти міста. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету.

Оплату харчування за частину учнів бере на себе громада Кременчука, ще частина харчуватиметься коштом субвенції з держбюджету. Проте деяким учням за харчування у школах доведеться й заплатити.

Отож, безплатне одноразове гаряче харчування (сніданок до 12.00 чи обід після 12.00) буде забезпечене для усіх учнів 1-4 класів (окрім тих першачків, хто навчається на базі дитячих садків) коштом держбюджету. Середньотижнева гранична вартість для них становитиме 44 грн за сніданок та 50 грн на обід.

Безплатно у школах харчуються й учні 5-11 класів, що належать до пільгових категорій населення. Зокрема:

діти-сироти або позбавлені батьківського піклування;

діти з малозабезпечених сімей;

діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

діти, чиї батьки або опікуни є учасниками бойових дій, або постраждали чи загинули у зоні АТО;

внутрішньо переміщені діти;

діти, які мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

діти з інвалідністю.

Для учнів 5-8 класів із цих категорій дітей вартість сніданків становить 45 грн, для учнів 9-11 класів — 46 грн. Обіди для учнів 5-8 класів пільгових категорій вартують 51 грн, для учнів 9-11 класів — 52 грн. Безплатно годуватимуть обідами й учнів 1-4 класів з пільгових категорій, які залишаються на групі продовженого дня. Вартість обідів для них — 50 грн.

Харчування цим дітям оплачує Кременчуцька громада коштом місцевого бюджету.