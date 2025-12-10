Податок за нерухоме майно своєчасно сплачує в Кременчуці лише 40% його власників

Сьогодні, 10 грудня, очільниця Кременчуцької державної податкової інспекції ГУ ДПС у Полтавській області Ольга Савицька на засіданні постійної депутатської комісії міської ради з питань бюджету проінформувала депутатів про сплату податку на нерухоме майно. Її запросили на засідання, щоб з’ясувати, як податкова інспекція сповіщає власників нерухомості про необхідність сплатити цей податок та наскільки зручно їм його сплачувати. Така зацікавленість депутатів пояснюється тим, що цей податок повністю зараховується до міського бюджету Кременчука.

Депутат міської ради Микола Бокован розповів, що хоча й сам є підприємцем, дізнався про необхідність сплатити цей податок майже випадково — повідомлення про це він помітив у дверях квартири.

Як зазначила Ольга Савицька, інформація про нарахування податку на нерухоме майно є в електронному кабінеті платника податку, доступ до якого можна отримати через ID українського банку, або отримавши електронні ключі в Кременчуцькій ДПІ. Ці нарахування зазвичай робляться у червні — у 2025 році податок на нерухоме майно за 2024 рік нарахували 29 267 платникам. Минулого року таких нарахувань було трохи менше — 28 833.

Повідомлення про нарахування податку розсилають його платникам також поштою, але цей спосіб сповіщення не надто ефективний, адже багато людей виїхало за кордон, змінили свої адреси, або ж просто не цікавляться тим, що надходить до їх поштових скриньок.

У поточному році станом на сьогодні податок на нерухоме майно вже поповнив міський бюджет Кременчука на понад 10 млн грн, що значно більше, ніж торік.

На питання депутатів, чи багато кременчуківців своєчасно сплачує цей податок, очільниця податкової інспекції відповіла, що близько 40%. Інші сплачують пізніше, бо не всі своєчасно дізнаються про необхідність його сплати, або не мають такої можливості.

Депутати та заступник міського голови Володимир Пелипенко обговорили потребу зробити механізм сплати цього податку більш зручним для платників, використовуючи можливості додатка «Дія». Згадали також про пілотний проєкт з цього питання, який наразі Головне управління ДПС у Полтавській області впроваджує в Кобеляках.

— Сподіваємося, що наступного року, спільними зусиллями ми зробимо сповіщення про нарахування цього податку та його сплату більш зручним для кременчуківців, і наздогонимо у цьому Кобеляки, — жартома висловилися депутати та голова комісії Олександр Плескун за підсумками обговорення.