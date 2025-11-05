Суд у справі депутата облради Дядика: новий адвокат попросив про відкладення засідання

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 114

На засідання прибула нова адвокатка обвинуваченого Грабового: вона й попросила про час для ознайомлення з матеріалами справи

Сьогодні, 5 листопада, у стінах Кременчуцького районного суду продовжилося слухання справи по звинуваченню депутата Полтавської облради Олега Дядика та його водія Антона Грабового у замаху на вбивство. Справу розглядає колегія суддів: головуючий Олександр Колотієвський, судді Анна Река та Світлана Клименко. Цього разу підготовче засідання знову відклали на іншу дату: причиною цьому стало клопотання нового захисника одного із обвинувачених.

На минулому засіданні обвинувачений Грабовий повідомляв, що до наступного слухання у нього має бути інший адвокат — оскільки державний безоплатний захисник, за його словами, на етапі досудового розслідування не брав участі у його захисті.

Сьогодні ж у залі суду інтереси обвинуваченого представляла адвокатка Марія Конрадій. Вона заявила клопотання про відкладення підготовчого засідання, оскільки їй потрібен час для ознайомлення з матеріалами справи.

Ще одне клопотання надійшло до суду від прокурора Петра Невірця: він заявив про необхідність продовження запобіжного заходу обвинуваченим, оскільки термін дії попереднього спливає 21 листопада. За його словами, розглянути це клопотання можна на іншому засіданні, якщо воно відбудеться у часовому проміжку до закінчення попереднього терміну.

Головуючий суду заслухав думку сторін та відклав підготовче судове засідання на наступний тиждень, 11 листопада. За цей час адвокатка Конрадій має ознайомитися із матеріалами справи.

Тоді ж суд розгляне і клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу обвинуваченим.

Нагадаємо, минуле підготовче засідання, яке відбулося 27 жовтня, так само перенесли: тоді у залі суду обвинувачений Грабовий був без адвокатів.

У чому звинувачують Олега Дядика та його водія Антона Грабового

На початку року контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика на організації замовного вбивства. За даними слідства, він планував ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб заволодіти його бізнесом.

Відомо, що депутат залучив до злочину свого водія, пообіцявши йому 20 тис. доларів США за вбивство. Жертву мали заманити на покинуту насосну станцію під приводом робочої зустрічі. На місці підприємця мали задушити мотузкою, а злочин інсценувати як самогубство.

Після цього депутат збирався підробити документи та оформити корпоративні права підприємця на себе.

Підозрювані уникали телефонного зв’язку та зустрічалися в місцях без відеоспостереження. Обох фігурантів затримали «на гарячому», коли вони везли бізнесмена на місце «ділової» зустрічі.

Обом обвинуваченим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: