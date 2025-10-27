«Ви згодом все побачите»: розпочався суд по звинуваченню депутата Дядика у замаху на вбивство

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1 218

Сьогодні, 27 жовтня, у стінах Кременчуцького районного суду розпочався розгляд справи по звинуваченню депутата Полтавської облради Олега Дядика та його водія Антона Грабового у замаху на вбивство. Справу розглядає колегія суддів: головуючий Олександр Колотієвський, судді Анна Река та Світлана Клименко. Проте підготовче засідання перенесли на іншу дату у зв’язку із неявкою адвоката одного з обвинувачених.

Перебіг слухання

На початку засідання секретар суду повідомила, що не з’явився адвокат обвинуваченого Грабового, Анатолій Юрченко — мовляв, від нього надійшло клопотання. що він задіяний в іншому засіданні у Києві.

Сторони і сам Грабовий заявили, що продовжувати засідання без захисника обвинуваченого недоцільно, оскільки згідно Конституції України кожна людина має право на захист.

Сам же Грабовий прокоментував неявку свого захисника так:

— Я сподіваюся, що він взагалі не буде брати участь у цій справі. Він був безкоштовним адвокатом. Вісім місяців досудового розслідування він взагалі не приймав нормальної участі у моєму захисті.

Обвинувачений додав, що до наступного засідання він знайде собі іншого захисника, який представлятиме його інтереси у суді.

Далі з клопотанням витсупив один із адвокатів Олега Дядика, Роман Щетніцький. Він приєднався на слухання у режимі відеоконференції. Адвокат заявив, що він хоче вийти із провадження і більше не представляти інтереси Дядика у суді в цій справі. Сам Олег Дядик підтвердив слова адвоката і заявив, що вони попередньо це обговорювали. Тож адвокат Щетніцький більше не братиме участі у цій справі. Захищатиме депутата кременчуцький адвокат Валерій Шаповал.

Оскільки обвинувачений Грабовий був на засіданні без захисника, то суд ухвалив рішення слухання перенести на іншу дату — воно відбудеться 5 листопада о 14.30.

«Дякую колегам і виборцям»

Після завершення засідання обвинувачений Дядик поспілкувався із журналістами. Зокрема, він подякував колегам і виборцям за підтримку та прокоментував обвинувачення, які йому інкримінують.

— Колеги підтримують, я їм дуже вдячний за підтримку. Вони у мене молодці. І хочу подякувати своїм виборцям, які також мене підтримують — кожному хотілося б сказати велике спасибі, що не дивлячись на цю ситуацію, ви залишаєтеся вірними. А про те, що колеги деякі пишуть, що там проросійські і так далі, ми згодом з вами все побачимо. І пан прокурор дасть вичерпну відповідь, чи проросійські і так далі, — прокоментував Дядик.

У чому звинувачують Олега Дядика та його водія Антона Грабового

На початку року контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика на організації замовного вбивства. За даними слідства, він планував ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб заволодіти його бізнесом.

Відомо, що депутат залучив до злочину свого водія, пообіцявши йому 20 тис. доларів США за вбивство. Жертву мали заманити на покинуту насосну станцію під приводом робочої зустрічі. На місці підприємця мали задушити мотузкою, а злочин інсценувати як самогубство.

Після цього депутат збирався підробити документи та оформити корпоративні права підприємця на себе.

Підозрювані уникали телефонного зв’язку та зустрічалися в місцях без відеоспостереження. Обох фігурантів затримали «на гарячому», коли вони везли бізнесмена на місце «ділової» зустрічі.

Обом обвинуваченим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: