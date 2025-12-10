У Градизьку біля нежилої хати знайшли тіло чоловіка

Поліція встановлює його особу та причину смерті

10 грудня у Градизьку Кременчуцького району місцеві жителі знайшли біля нежилої будівлі чоловіка без ознак життя. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

На місце прибула слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, померлому приблизно 55–60 років. Під час огляду тіла видимих ознак насильницької смерті не виявили.

Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу. Поліція встановлює особу чоловіка та обставини події.

Нагадаємо, що зранку у Градизькій громаді знайшли ще одного мертвого чоловіка.