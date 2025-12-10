ГО "Захист держави"
Бізнес/Робота

Стало відомо, у кого за 4 роки зарплата зросла на майже 400%

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 1

 Найшвидше зростають зарплати у робітничих професіях — дослідження OLX

В Україні за останні чотири роки найбільше зросли зарплати в торгівлі та робітничих професіях. Про це йдеться у дослідженні OLX Робота.

Рекордне зростання медіанної зарплати зафіксували у різноробочих — на 384%, до 23 тис. грн у жовтні 2025 року. На другому місці — маляри: їхній дохід зріс на 215% і становить 47 тис. грн.

До переліку професій із найвищими темпами зростання також увійшли:

  • муляри — +157% (47,5 тис. грн);
  • фітнес-тренери — +151% (15 тис. грн);
  • дизайнери у сфері PR та реклами — +150% (25 тис. грн);
  • електрики — +145% (35 тис. грн);
  • виконроби — +144% (50 тис. грн);
  • штукатури — +140% (60 тис. грн);
  • сантехніки — +137% (41,5 тис. грн).

Суттєве зростання також зафіксували у:

  • маркетологів — +132% (25,5 тис. грн);
  • електриків — +131% (30 тис. грн);
  • пекарів — +130% (30,5 тис. грн);
  • стоматологів — +129% (40 тис. грн);
  • будівельників і плиточників — +125% (45 тис. грн);
  • кур’єрів — +122% (30 тис. грн);
  • менеджерів готельно-ресторанної сфери — +119% (29,5 тис. грн);
  • репетиторів — +113%;
  • підсобників — +105% (22,5 тис. грн).

Нагадаємо, що за даними Держстату, середня зарплата в Україні у жовтні 2025 року становила 26 913 грн, що на 1,1% більше, ніж у вересні. Раніше ми оприлюднили прогноз уряду, коли середня зарплата в Україні зросте до 40 тисяч гривень. Також повідомляли, як змінювалася зарплата президентів України за останні 30 років у гривнях та доларах.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: зарплата робота середня зарплата
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

