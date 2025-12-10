Стало відомо, у кого за 4 роки зарплата зросла на майже 400%

Найшвидше зростають зарплати у робітничих професіях — дослідження OLX
В Україні за останні чотири роки найбільше зросли зарплати в торгівлі та робітничих професіях. Про це йдеться у дослідженні OLX Робота.
Рекордне зростання медіанної зарплати зафіксували у різноробочих — на 384%, до 23 тис. грн у жовтні 2025 року. На другому місці — маляри: їхній дохід зріс на 215% і становить 47 тис. грн.
До переліку професій із найвищими темпами зростання також увійшли:
Суттєве зростання також зафіксували у:
Нагадаємо, що за даними Держстату, середня зарплата в Україні у жовтні 2025 року становила 26 913 грн, що на 1,1% більше, ніж у вересні. Раніше ми оприлюднили прогноз уряду, коли середня зарплата в Україні зросте до 40 тисяч гривень. Також повідомляли, як змінювалася зарплата президентів України за останні 30 років у гривнях та доларах.
