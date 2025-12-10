У Кременчуці визначили, хто очолить комісію, яка погоджуватиме житло для переселенців

Вчора, 22:00 Переглядів: 171

10 грудня у приміщенні Кременчуцької міської ради відбулось перше засідання комісії, яка розглядатиме та погоджуватиме надання житла окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про дві категорії людей, що раніше проживали на тимчасово окупованих територіях — нині лише вони зможуть стати учасниками нового компонента державної програми «єВідновлення». Під час засідання у Кременчуці погодили керівників робочої групи.

Хто очолив комісію

Головою комісії обрали заступницю міського голови Кременчука Ольгу Усанову. Заступником голови стала директорка департаменту соціального захисту населення Марина Доценко, а секретарем — Надія Нікітіна — головний спеціаліст відділу по роботі з ветеранами війни департаменту соцзахисту населення.

Хто може отримати житло

Постанова Кабміну № 1176 від 22 вересня 2025 року, визначає лише дві групи переселенців, які можуть отримати житлову допомогу. Це:

учасники бойових дій, визначені пунктами 19-25 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені пунктами 11-16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Отже, допомога стосується не всіх внутрішньо переміщених осіб, а тільки цих двох категорій.

Визначені категорії внутрішньо переміщених осіб отримуватимуть ваучер на 2 мільйони гривень. Заяву на участь у держпрограмі можна подати через портал «Дія». Житловий ваучер дозволяє придбати квартиру чи будинок або ж інвестувати у його будівництво. Також ваучер можна буде використати для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою.

Що робитиме комісія

За словами Ольги Усанової, робоча група розглядатиме заяви громадян на отримання житла й ухвалюватиме рішення, але після того, як матиме доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Надалі рішення комісії розглядатимуть на сесії Кременчуцької міськради.

На сьогодні у Кременчуці вже зареєстрували 135 таких заяв, повідомили під час засідання.

Як подати заяву

Спершу подати заяву на участь в програмі можна буде лише через мобільний застосунок «Дія».

Заявнику необхідно:

Оновити застосунок до останньої версії.

Перейти в розділ Послуги для ВПО → Заява на житловий ваучер.

Підтвердити склад сім’ї.

Отримати згоду чоловіка/дружини на обробку персональних даних (через «Дія.Підпис»). Якщо партнер не підтверджує згоду протягом 36 годин — заяву буде скасовано)

Підписати заяву «Дія.Підписом» і надіслати.

Усі необхідні дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів — подавати документи вручну не потрібно. Після подання заява проходить автоматичну перевірку Мінфіну, а потім передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Орієнтовний строк розгляду заяви комісією — до 30 днів.

Згодом подати заяву можна буде також через ЦНАПи чи нотаріусів.

Що ще важливо знати

Після схвалення заяви в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна формується житловий ваучер, який можна буде використати протягом 5 років. Після придбання житла за ваучером на нього накладається заборона на відчуження — протягом 5 років його не можна продавати, дарувати чи переоформлювати.

Водночас використати житловий ваучер можна буде лише після проведення виплат. Про старт виплат буде оголошено додатково.

Мінрозвитку разом з іншими залученими сторонами завершує тестування функціоналу та продовжує роботу над подальшим залученням фінансування. На цьому етапі головний фокус — подання заяв та їх якісне опрацювання комісіями.

Мінрозвитку закликає заявників уважно ознайомитися з умовами програми, перевірити наявність «Дія.Підпису» та заздалегідь оновити застосунок «Дія», щоб безперешкодно подати заяву.

Нагадаємо, раніше ми публікували повний склад комісії.