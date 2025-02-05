Як змінювалася зарплата президентів України за останні 30 років у гривнях та доларах

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Найбільше з усіх президентів заробляв Віктор Янукович у 2012 році — майже 775 тисяч гривень, або 97 тисяч доларів за рік

Зарплата Президента України Володимира Зеленського не змінюється з 2020 року і складає 28 тисяч гривень щомісяця, або 336 тисяч гривень за рік. Премії та надбавки главі держави не передбачені. Але якщо, у 2020 році ця сума становила 12,5 тисяч на рік у доларовому еквіваленті, то у 2024-му — вже тільки 8,4 тисячі. «Слово і діло» дослідило, скільки щороку заробляли інші президенти України у гривнях та доларах.

Леонід Кучма в 1998 році заробив 18,1 тисячі гривень або 7,4 тисячі доларів, враховуючи тодішній середньорічний курс (2,45 грн/$).

У 2003 році його зарплата склала 30 тисяч гривень або 5,6 тисячі доларів (курс 5,33 грн/$).

Віктор Ющенко у перший рік президентства заробив 273 тисячі гривень або 53,4 тисячі доларів. У 2006 році його зарплата зросла до 489 тисяч гривень або 96,9 тисячі доларів. Зарплата за 2007-й склала 482 тисячі гривень або 95,4 тисячі доларів, за 2008-й — 492 тисячі гривень або 9,2 тисячі доларів.

Курс долара в період президентства Ющенка був досить стабільним — трохи вищим за 5 грн/$.

За Віктора Януковича курс долара наблизився до 8 гривень. За неповний 2010 рік Янукович отримав 375,7 тисячі гривень зарплати, а це 47,4 тисячі доларів. У 2011 році він заробив 757 тисяч гривень або 95 тисяч доларів, у 2012 році — майже 775 тисяч гривень або 97 тисяч доларів.

У декларації Петра Порошенка за 2014 рік вказано зарплату і на посаді президента, і на посаді народного депутата. У 2015 році як глава держави він заробив 121 тисячу гривень або 5,5 тисяч доларів (середній курс 21,83 грн/$).

Його зарплата за 2016 рік була втричі вищою — 366,3 тисячі гривень. У доларах це було 14,3 тисячі за середнім курсом 25,55 грн/$.

У 2017 та 2018 роках Порошенко заробив по 336 тисяч гривень. Це 12,6 тисячі та 12,4 тисячі доларів відповідно.

Володимир Зеленський за неповний 2019-й отримав 208,7 тисячі гривень зарплати як президент (8,5 тисяч доларів при середньому курсі 24,56 грн/$).

У 2020-2024 роках зарплата президента Зеленського не змінювалась — 336 тисяч гривень. Щоправда, через курсові коливання у доларовому еквіваленті її розмір помітно зменшився: 2020 рік — 12,5 тисяч доларів, 2021 рік — 12,3 тисячі, 2022 рік — 10,4 тисячі, 2023 рік — 9,2 тисячі, 2024 рік — 8,4 тисячі.

Середні зарплати чиновників центральних держорганів у грудні зросли до 80 тисяч гривень: у кого найбільше

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у грудні 2024 року середня зарплата чиновників в центральних державних органах України склала 79,8 тисячі гривень. Про це повідомила пресслужба Мінфіну. Проте, грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року держслужбовцям виплачуються різні премії та надбавки. У середньому за рік зарплата 21,8 тисячі чиновників центральних органів влади становила 54,4 тисячі гривень.

У грудні за рівнем зарплат лідирує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. У середньому його працівники отримали по 134,5 тисячі гривень. Далі йде Міністерство закордонних справ (125 тис. грн) та Державна служба з етнополітики та свободи совісті (122 тис. грн).

Серед керівництва держорганів найвищі зарплати у грудні були у Державній службі експортного контролю України (370 тис. грн), Національній комісії з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (366 тис. грн) та Національному агентстві із запобігання корупції (355 тис. грн).

Віталій Малецький задекларував понад 1,1 млн грн зарплати за 2023 рік

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12316, який передбачає внесення змін до закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо обмеження розмірів заробітної плати деяким категоріям осіб в умовах дії воєнного стану. Він розроблений з метою обмеження розмірів зарплат топпосадовцям об’єктів державної владності, органів державної влади та місцевого самоврядування для перенаправлення бюджетних коштів на потреби фінансування сектору безпеки та оборони України.

Зарплати топпосадовців пропонують обмежити розміром виплат військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях

«Кременчуцький Телеграф» також писав, що зарплати чиновників центральних державних органів, місцевих держадміністрацій та судової влади України в період із січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У листопаді 2024 року середня зарплата у центральних держорганах склала 62 тис. грн.

Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій

Ми також писали про рівень зарплат та пенсій суддів, аналізуючи їхні декларації. Одні з найвищих зарплат мають судді Конституційного суду України. Наприклад, суддя КСУ Оксана Грищук за минулий рік задекларувала зарплату в розмірі 4 млн 309 тис. 987 грн. Це понад 359 тис. грн щомісячно.

Згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата в Україні наступного року перевищить 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.