У Кременчуці повідомили про замінування школи (доповнено)

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 261

В одній шкіл Кременчука надійшло повідомлення про замінування приміщення, повідомляють у соцмережах. Нині на місці події працюють відповідні служби.

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У Кременчуцькому районному управлінні поліції підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо, 4 лютого у Полтаві усі школи комунальної форми власності працювали дистанційно. Відповідне рішення ухвалили з огляду на те, що заклади освіти отримали анонімні листи з погрозами.