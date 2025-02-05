Нині на місці події працюють відповідні служби
В одній шкіл Кременчука надійшло повідомлення про замінування приміщення, повідомляють у соцмережах. Нині на місці події працюють відповідні служби.
У Кременчуцькому районному управлінні поліції підтвердили цю інформацію.
Нагадаємо, 4 лютого у Полтаві усі школи комунальної форми власності працювали дистанційно. Відповідне рішення ухвалили з огляду на те, що заклади освіти отримали анонімні листи з погрозами.
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