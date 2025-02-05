На Полтавщині ППО збивала безпілотники

Російська армія випустила, зокрема, 104 безпілотники
У ніч на 5 лютого у Полтавській області протиповітряна оборона збивала Shahed та безпілотники інших типів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Російська армія випустила, зокрема, 104 безпілотники. Сили оборони збили 57 БпЛА у 9 областях України, ще 42 — «локаційно втрачені», повідомили військові.
Нагадаємо, у ніч на 4 лютого російські війська атакували Україну 65 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Удари завдавали з напрямків Курськ, Орел, Брянськ (РФ). На Полтавщині працювала протиповітряна оборона.
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