На Полтавщині ППО збивала безпілотники

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 203

У ніч на 5 лютого у Полтавській області протиповітряна оборона збивала Shahed та безпілотники інших типів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Російська армія випустила, зокрема, 104 безпілотники. Сили оборони збили 57 БпЛА у 9 областях України, ще 42 — «локаційно втрачені», повідомили військові.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого російські війська атакували Україну 65 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Удари завдавали з напрямків Курськ, Орел, Брянськ (РФ). На Полтавщині працювала протиповітряна оборона.