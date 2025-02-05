Зеленський увів до складу РНБО ексначальника Полтавської ОВА Проніна

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Володимир Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Філіпа Проніна. Відповідний указ від 4 лютого оприлюднений на сайті президента України.

— На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, внесеними Указами від 13 вересня 2024 року № 627/2024, від 6 листопада 2024 року № 751/2024 та від 8 січня 2025 року № 20/2025) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Проніна Філіпа Євгеновича, — йдеться у повідомленні.

Нині Пронін очолює Державну службу фінансового моніторингу України, до цього очолював Полтавську обласну військову адміністрацію.

Звільнення Філіпа Проніна з посади голови ПОВА: що відомо

28 грудня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації. 30 грудня відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Обов'язки керівника ОВА тимчасово виконує заступник Володимир Когут.

Філіп Пронін замінив Дмитра Луніна на посаді очільника Полтавської ОВА у вересні 2023 року.

Наприкінці грудня стало відомо, що Філіп Пронін керуватиме Державною службою фінансового моніторингу України.