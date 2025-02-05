Зеленський увів до складу РНБО ексначальника Полтавської ОВА Проніна

Володимир Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Філіпа Проніна. Відповідний указ від 4 лютого оприлюднений на сайті президента України.
Нині Пронін очолює Державну службу фінансового моніторингу України, до цього очолював Полтавську обласну військову адміністрацію.
28 грудня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації. 30 грудня відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Обов'язки керівника ОВА тимчасово виконує заступник Володимир Когут.
Філіп Пронін замінив Дмитра Луніна на посаді очільника Полтавської ОВА у вересні 2023 року.
Наприкінці грудня стало відомо, що Філіп Пронін керуватиме Державною службою фінансового моніторингу України.
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