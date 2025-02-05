Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Україна, Світ

Зеленський увів до складу РНБО ексначальника Полтавської ОВА Проніна

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 225

Нині Пронін очолює Державну службу фінансового моніторингу України

Володимир Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Філіпа Проніна. Відповідний указ від 4 лютого оприлюднений на сайті президента України.

— На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, внесеними Указами від 13 вересня 2024 року № 627/2024, від 6 листопада 2024 року № 751/2024 та від 8 січня 2025 року № 20/2025) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Проніна Філіпа Євгеновича, — йдеться у повідомленні.

Нині Пронін очолює Державну службу фінансового моніторингу України, до цього очолював Полтавську обласну військову адміністрацію. 

Звільнення Філіпа Проніна з посади голови ПОВА: що відомо

28 грудня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації. 30 грудня відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Обов'язки керівника ОВА тимчасово виконує заступник Володимир Когут. 

Філіп Пронін замінив Дмитра Луніна на посаді очільника Полтавської ОВА у вересні 2023 року.

Наприкінці грудня стало відомо, що Філіп Пронін керуватиме Державною службою фінансового моніторингу України.

1
Автор: Вероніка Білодід
Теги: Філіп Пронін РНБО
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх