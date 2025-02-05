Січень на Полтавщині став найтеплішим за весь період спостережень синоптиків

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 69

Фахівці зафіксували найвищий температурний режим січня за всі роки спостережень. Середня місячна температура повітря склала 1.7-2.2° тепла та перевищила норму на 5-6°. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології

Сума опадів за січень по області становить 9-15 мм. Продовжує утримуватися дефіцит опадів, вказали синоптики. На кінець місяця по всій області ґрунт талий.

Нагадаємо, температурний режим перших десяти днів січня на Полтавщині був аномально високим за останні 20 років спостережень синоптиків. Тепліше у цей період було лише у 2001 році. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології 13 січня.