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У школах Кременчука деякі класи перевели на дистанційну форму навчання

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 0

Вказали, що до 10 лютого на карантині перебуватиме один клас у ліцеї № 10 «Лінгвіст» та три класи у ліцеї № 4 «Кремінь»

Відсьогодні й до кінця тижня декілька класів кременчуцьких шкіл переведено на дистанційну форму навчання. Це робиться через збільшення захворюваності дітей на ГРВІ. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук. Офіційний».

Вказали, що до 10 лютого на карантині перебуватиме один клас у ліцеї № 10 «Лінгвіст» та три класи у ліцеї № 4 «Кремінь». Також через збільшення захворюваності продовжують перебувати на онлайн-навчанні чотири класи у гімназії № 12, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 27 січня по 2 лютого у Кременчуці зросла кількість хворих на грип та ГРВІ, у порівняні з попереднім тижнем. Зафіксовано також 1 випадок захворювання на COVID-19 у дитини, яка лікується амбулаторно.

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Автор: Телеграф Джерело фото: nus.org.ua
Теги: дистанційне навчання карантин
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