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Релігійна громада УПЦ судиться за храм у Кременчуці: підготовче засідання перенесли

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 0

Крюківський районний суд Кременчука провів підготовче засідання за позовом релігійної громади УПЦ щодо усунення перешкод у користуванні майном Свято-Троїцької церкви

Сьогодні, 5 лютого, у Крюківському районному суді міста Кременчука відбулося підготовче судове засідання у справі за позовом релігійної організації «Ставропігійна релігійна громада Свято Троїцької парафії» Української Православної Церкви. Позов стосується усунення перешкод у користуванні майном Свято Троїцької Православної церкви, включаючи будівлю храму.

Відкладення засідання на прохання відповідача

Під час засідання представник відповідача звернувся до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи, аргументуючи це необхідністю додаткового часу для ознайомлення з матеріалами цивільної справи та узгодження правової позиції. Представник позивача заперечував проти такого кроку, наголошуючи на готовності до розгляду.

Рішення суду: дата нового засідання

Суддя Олександр Маханьков, вислухавши обидві сторони, ухвалив рішення задовольнити клопотання відповідача з метою забезпечення його прав. Відповідно до постанови суду, наступне підготовче засідання у цій справі відбудеться 12 лютого 2025 року.

Нагадаємо, наприкінці минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав про рішення Господарського суду міста Києва щодо повернення позову Максима Капустіна щодо Троїцької церкви в Кременчуці через порушення підсудності. А потім вдруге — уже у 2025 році.

24 грудня навколо Троїцької церкви у Кременчуці почали демонтовувати парканОбговорення щодо зняття огорожі почалися ще у вересні. У листопаді на засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради ухвалили рішення про демонтаж паркану та білборду біля Троїцької церквиНа цьому місці цьогоріч планують облаштувати сквер

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Суд повернув позов Максима Капустіна щодо Троїцької церкви в Кременчуці через порушення підсудності
Суд повторно визнав зловживання процесуальними правами та повернув позов Капустіна щодо Троїцької церкви в Кременчуці

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Автор: Валентина Антошко
Теги: Троїцька церква судова справа
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