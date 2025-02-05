Схуднути просто — достатньо розігнати метаболізм

Почніть пити зелений чай. Він може збільшити швидкість метаболізму на 4-5 відсотків. До того ж чашка чаю містить лише 2 калорії.

Пийте більше води . Дві склянки води вже за 10 хвилин посилюють метаболізм на 30 відсотків. І ефект триває більше години.

Додайте лимон у воду . Любителі фітнесу, які не отримують достатньо вітаміну С, спалюють на тренуванні на 25 відсотків менше калорій, ніж ті, хто його регулярно приймає.