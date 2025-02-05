Схуднути просто — достатньо розігнати метаболізм
Сьогодні, 07:01
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Прості способи, як розігнати метаболізм
- Почніть пити зелений чай. Він може збільшити швидкість метаболізму на 4-5 відсотків. До того ж чашка чаю містить лише 2 калорії.
- Пийте більше води. Дві склянки води вже за 10 хвилин посилюють метаболізм на 30 відсотків. І ефект триває більше години.
- Додайте лимон у воду. Любителі фітнесу, які не отримують достатньо вітаміну С, спалюють на тренуванні на 25 відсотків менше калорій, ніж ті, хто його регулярно приймає.
- Не сидіть без діла. Спонтанна чи побутова не тренувальна активність допомагає спалювати від 300 до 2000 калорій. Так що, наприклад, домашнє прибирання легко замінить тренування у залі.
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