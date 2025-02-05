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Схуднути просто — достатньо розігнати метаболізм

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 468

Прості способи, як розігнати метаболізм
  • Почніть пити зелений чай. Він може збільшити швидкість метаболізму на 4-5 відсотків. До того ж чашка чаю містить лише 2 калорії.
  • Пийте більше води. Дві склянки води вже за 10 хвилин посилюють метаболізм на 30 відсотків. І ефект триває більше години.
  • Додайте лимон у воду. Любителі фітнесу, які не отримують достатньо вітаміну С, спалюють на тренуванні на 25 відсотків менше калорій, ніж ті, хто його регулярно приймає.
  • Не сидіть без діла. Спонтанна чи побутова не тренувальна активність допомагає спалювати від 300 до 2000 калорій. Так що, наприклад, домашнє прибирання легко замінить тренування у залі.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: схуднення поради по здоров'ю
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