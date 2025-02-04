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Кременчук, Соціальний захист

У Кременчуці департамент соцзахисту замовив продуктові набори: хто їх може отримати

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 143

Вказано, що набори доставлятимуть до контакт-центрів Кременчука

Наприкінці січня Кременчуцький департамент соціального захисту населення замовив 15 тисяч 300 продуктових наборів за майже 3,8 млн гривень. Товар постачатиме підприємець Юрій Клинчук з Житомира протягом всього року. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Вказано, що набори доставлятимуть до контакт-центрів Кременчука. З продуктів збиратимуть три щомісячні набори й один — святковий:

 

 

 

 

Строк придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80 відсотків від загального терміну зберігання. Кількість продуктових наборів, які надаватимуть щомісячно для окремих категорій громадян —  13 тис. 200 шт., кількість наборів на святкові дні, які можна отримати двічі на рік — 2 тис. 100 шт.

Набори роздають жителям громади в межах Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота». 

Хто може отримати допомогу:

  • багатодітні сім’ї, де виховується 3 та більше дітей, які мають статус малозабезпечених;
  • сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю до 18 років, які мають статус малозабезпечених;
  • діти-сироти, що знаходяться під піклуванням;
  • особи з інвалідністю по зору 1 групи;
  • одинокі особи з інвалідністю 1 групи.

За 2024 рік у Кременчуцькій громаді видали 10 327 продуктових наборів.

Нагадаємо, на соціальну підтримку населення Полтавщина цьогоріч спрямує 4,5 мільярда гривень.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Facebook-сторінка Віталія Малецького/ілюстративне
Теги: продуктові набори Департамент соціального захисту населення
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