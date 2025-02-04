У Кременчуці департамент соцзахисту замовив продуктові набори: хто їх може отримати

Наприкінці січня Кременчуцький департамент соціального захисту населення замовив 15 тисяч 300 продуктових наборів за майже 3,8 млн гривень. Товар постачатиме підприємець Юрій Клинчук з Житомира протягом всього року. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Вказано, що набори доставлятимуть до контакт-центрів Кременчука. З продуктів збиратимуть три щомісячні набори й один — святковий:
Строк придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80 відсотків від загального терміну зберігання. Кількість продуктових наборів, які надаватимуть щомісячно для окремих категорій громадян — 13 тис. 200 шт., кількість наборів на святкові дні, які можна отримати двічі на рік — 2 тис. 100 шт.
Набори роздають жителям громади в межах Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота».
Хто може отримати допомогу:
За 2024 рік у Кременчуцькій громаді видали 10 327 продуктових наборів.
Нагадаємо, на соціальну підтримку населення Полтавщина цьогоріч спрямує 4,5 мільярда гривень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.