У Горішніх Плавнях відбувся другий всеукраїнський турнір із художньої гімнастики, організований клубом Isadora

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 128 Партнерський проєкт

Змагання в Горішніх Плавнях зібрали найкращих представниць цієї дисципліни різного віку зі всієї країни. Учасниць та гостей потішила створена організаторами святкова атмосфера — з новорічними декораціями та подарунками до свят. Всеукраїнський турнір із художньої гімнастики Isadora Cup провели 13-15 грудня в Горішніх Плавнях. Нагадаємо, перший аналогічний захід, організований клубом Isadora, відбувся наприкінці листопада 2023 року. Тоді турнір зібрав близько 400 дівчат віком від трьох до 16 років.

Клуб Isadora відкрився два роки тому. Його названо на честь прославленої американської танцівниці Айседори Дункан (1877-1927), основоположниці вільного танцю. Айседора Дункан розробила власну танцювальну систему та пластику, при створенні яких надихалася давньогрецьким стилем. Окрім цього вона започаткувала багато елементів художньої гімнастики. Як розповіла організаторка змагань, засновниця та керівниця клубу Isadora Анна Лазаренко, цього разу до події долучилися близько 500 учасниць. Найбільше спортсменок було з Полтави та Дніпра.

Горішні Плавні представляли близько 50 учасниць. На турнір також прибули вихованки шкіл художньої гімнастики з Харкова, Кременчука, Олександрії, Запоріжжя, Кропивницького, Кам’янського, Кривого Рогу. Змагання проходили в кількох вікових категоріях.

«Турнір набуває популярності, що додає нам, організаторам, все більше відповідальності, — зазначила Анна Лазаренко. — На жаль, через ситуацію в Україні зараз у нас майже не проводяться турніри найвищого рівня, а ми намагаємося кожен раз підвищувати планку та дивувати наших гостей. У цей турнір вкладено багато сил та коштів, думаю, нам вдалося зробити його кращим за попередній».

Особливістю нинішньої події, за словами Анни Лазаренко, стало те, що турнір провели напередодні Нового року. «Такі заходи завжди складніше робити, адже вони потребують великої кількості декорацій та створення спеціальної новорічної атмосфери», — зазначила вона.

Кожна з 500 учасниць отримала новорічну кульку з назвою змагань, які зробили за індивідуальним замовленням.

«Для нас було дуже приємно те, що нас відвідали багато нових гостей, яким дуже сподобалися змагання. Зокрема, приїхали гімнастки зі школи олімпійського резерву з Дніпра. Оскільки ця школа вважається найбільшою в Україні, та для змагань вони обирають найкращі турніри, їхня участь у нашому турнірі та те, що вони обіцяли приїжджати до нас на кожен турнір, потішило, — зауважила Анна Лазаренко. — Дуже багато схвальних відгуків було й від учасників з інших міст».

Як і минулого разу, кращих учасниць нагороджували цінними призами. Додаткових призів для найбільш талановитих гімнасток цього разу було понад 60. Нагороди обирали залежно від вікової категорії. У перший день змагань наймолодша учасниця серед вікової категорії до 2016 року народження, яка набрала найбільшу кількість балів від суддів, отримала великого іграшкового ведмедя. Дівчата-переможниці старші за віком на другий та на третій день змагань отримали золоті сережки та грошову винагороду розміром у 5000 грн. Грошову винагороду отримала вихованка школи олімпійського резерву з Дніпра, яка набрала найбільшу кількість балів.

Другий рік поспіль головним суддею турніру з художньої гімнастики в Горішніх Плавнях є тренерка з художньої гімнастики полтавської ДЮСШ №4 та директорка спортивного клубу «Аліса» Марина Пономарьова.

Вона назвала організаторку змагань, засновницю та керівницю клубу Isadora Анну Лазаренко «дуже талановитою дівчиною, яка за невеликий проміжок часу змогла підготувати велику кількість талановитих дітей, яких представила на цих змаганнях, що є великим плюсом щодо розвитку художньої гімнастики в Горішніх Плавнях».

«Я була вражена не тільки масштабом проведення турніру, який набуває популярності і збирає все більше прихильників зі всієї країни. Турнір був неймовірний, його організація була на найвищому рівні, і хочу вас запевнити, що це перший турнір таких масштабів у нашому регіоні, який пройшов за підтримки міської влади, — зазначила Марина Пономарьова. — Минулого року турнір був гарним, а в цьому він став ще краще, та маємо надію, що така тенденція буде продовжуватися».

Новорічні декорації, з її слів, дуже захоплювали дітей, було приємно та зручно виступати. Після турніру організаторка не змогла виділити когось зі своїх учениць. «Ми радіємо навіть маленьким успіхам наших дівчаток, взагалі всі наші вихованки нас порадували, виступили емоційно і дуже органічно, — розповіла Анна Лазаренко про виступи спортсменок із Горішніх Плавнів. — Хтось здивував суддів більше, ніж нас, що нас приємно здивувало, проте тепер ми знаємо, що вони можуть ще більше і ще краще. Усі вони зробили свої маленькі кроки в особистому розвитку, що дуже цінно».

Анна Лазаренко наголошує, що «в художній гімнастиці, як і у будь-якому виді спорту, наполегливість має першочергове значення, бо талант — це 10% успіху, інше — це наполегливість».

«Найбільших результатів досягають працьовиті діти, які знають, для чого вони приходять до зали — у них є мета, і вони над нею працюють», — наголосила співрозмовниця.

Тренування відрізняються залежно від віку — є поділ на чотири вікові категорії. У найменшій віковій категорії (три-чотири роки) діти займаються по годині три рази на тиждень. Середня вікова група — по півтори години п’ять разів на тиждень, старша — п’ять днів на тиждень по дві години. Найстарша група PRO займається шість днів на тиждень по три години. Анна Лазаренко висловлює велику вдячність за сприяння у проведенні турніру міській адміністрації Горішніх Плавнів на чолі з мером Дмитром Биковим, Благодійному фонду Полтавського ГЗК та іншим спонсорам.

«У перший день турнір відвідали представники міської ради, хоча запрошення ми надіслали їм із запізненням. Їхній приїзд здивував тренерів з інших міст. Вони відзначали рівень підтримки спорту в нашому місті та порівнювали Горішні Плавні з деякими обласними центрами, де такого немає», — наголосила керівниця клубу Isadora.