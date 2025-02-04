Для ветеранів війни розширять перелік безоплатних медпослуг

Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає реалізацію у 2025 році експериментального проєкту з надання ветеранам розширених послуг первинної медичної допомоги. У переліку – додаткові обстеження, реабілітаційні заходи та психологічна підтримка.
Про це повідомляють постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, а також Мінветеранів та МОЗ.
Проєкт спрямований на надання безоплатних медичних послуг ветеранам війни, які брали участь у бойових діях або мають інвалідність внаслідок війни. Розширені послуги з первинної медичної допомоги надаватимуть безкоштовно у медичних закладах будь-якої форми власності, які мають ліцензію на медичну практику та уклали договір з НСЗУ для надання таких послуг.
Учасниками проєкту можуть бути як комунальні лікарні, так і приватні клініки чи лікарі-ФОПи.
Що зміниться для ветеранів
Учасники бойових дій, звільнені з військової служби, а також особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати такі безоплатні медичні послуги:
Як отримати безоплатні медичні послуги
Для отримання розширених послуг ветеранам необхідно підписати декларацію з сімейним лікарем або звернутися до лікаря, з яким вже підписано декларацію.
Крім того, слід надати такі документи:
Проєкт стартує в березні 2025 року. Коли всі механізми будуть налаштовані, ветерани будуть поінформовані та запрошені до своїх сімейних лікарів для отримання цих послуг.
Нагадаємо, з 15 січня в Україні стартувала програма «Ветеранський спорт» щодо заохочення ветеранів війни до занять спортом. За цією програмою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять.
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