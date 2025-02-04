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Для ветеранів війни розширять перелік безоплатних медпослуг

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 161

 

Урядовий проєкт стартує у березні 2025 року

Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає реалізацію у 2025 році експериментального проєкту з надання ветеранам розширених послуг первинної медичної допомоги. У переліку – додаткові обстеження, реабілітаційні заходи та психологічна підтримка.

Про це повідомляють постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, а також Мінветеранів та МОЗ.

Проєкт спрямований на надання безоплатних медичних послуг ветеранам війни, які брали участь у бойових діях або мають інвалідність внаслідок війни. Розширені послуги з первинної медичної допомоги надаватимуть безкоштовно у медичних закладах будь-якої форми власності, які мають ліцензію на медичну практику та уклали договір з НСЗУ для надання таких послуг.

Учасниками проєкту можуть бути як комунальні лікарні, так і приватні клініки чи лікарі-ФОПи.

Що зміниться для ветеранів

Учасники бойових дій, звільнені з військової служби, а також особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати такі безоплатні медичні послуги:

  • складання індивідуального плану спостереження та лікування згідно з потребами ветерана;
  • розширений скринінг на стани, що виникли через наслідки бойових дій;
  • психологічна допомога;
  • лікування хронічних захворювань і наслідків бойових травм;
  • реабілітаційні заходи для відновлення після травм і захворювань;
  • лікування захворювань і травм опорно-рухової системи, таких як артрит, артроз і хвороби суглобів.

Як отримати безоплатні медичні послуги

Для отримання розширених послуг ветеранам необхідно підписати декларацію з сімейним лікарем або звернутися до лікаря, з яким вже підписано декларацію.

Крім того, слід надати такі документи:

  • заява на отримання послуг (особисто або через законного представника);
  • документ, що підтверджує статус ветерана (посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни);
  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код (РНОКПП).

Проєкт стартує в березні 2025 року. Коли всі механізми будуть налаштовані, ветерани будуть поінформовані та запрошені до своїх сімейних лікарів для отримання цих послуг.

Нагадаємо, з 15 січня в Україні стартувала програма «Ветеранський спорт» щодо заохочення ветеранів війни до занять спортом. За цією програмою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ветерани війни медичні послуги безоплатно
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