Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 5 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пр. Пілотів, 4-49
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204
- вул. Білецьківська, 15-66
- вул. Гайдамацька, 80-147
- вул. Івана Чорнобаби, 4-27
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- пр. Ополченський, 6-44
- вул. Пілотів, 17-44
- вул. Сагайдачного, 8-15
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Чумацький Шлях, 87-129
- вул. Ярослава Мудрого, 1-32
- вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
- пров. Арсенальний, 3-16
- вул. Європейська, 46-58/20
- вул. Нагірна, 1/3-30А
- туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27
- вул. Сержанта Мельничука, 36
- пров. Уласа Самчука, 3-41
- вул. Чередницька, 22-39
- вул. Каховська, 47
- вул. Лугова, 38-52
- вул. Раїси Кириченко, 101-108
- пр. Луговий, 4, 8, 12
- вул. Кооперативна, 1А
- туп. Урожайний, 2
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- просп. Полтавський, 277/2-281
- просп. Полтавський
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 10, 12/52
- вул. Джерельна, 3
- вул. Каштанова, 1-12/8
- вул. Гетьмана Полуботка, 21/11-39/92
- вул. Котляревського, 13/10-19/13
- вул. Лебедина, 79-106
- пров. Лесі Українки, 1/14-13/17
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204
- вул. Білецьківська, 15-66
- вул. Гайдамацька, 80-147
- вул. Івана Чорнобаби, 4-27
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 1-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пр. Ополченський, 6-14
- вул. Пілотів, 17-44
- пр. Пілотів, 4-49
- вул. Сагайдачного, 8, 11, 15
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Чумацький Шлях, 87-129
- вул. Ярослава Мудрого, 1-32
- пров. Герцена, 3-9Б
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- вул. Бетонна
З 8.00 до 20.00
- вул. Київська, 64-121
- вул. Ярова, 1-7
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- просп. Полтавський, 277/2-281
- просп. Полтавський.
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