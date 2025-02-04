Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 5 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пр. Пілотів, 4-49

вул. Академіка Герасимовича, 95-204

вул. Білецьківська, 15-66

вул. Гайдамацька, 80-147

вул. Івана Чорнобаби, 4-27

вул. Народних Ополченців, 1-46

пр. Ополченський, 6-44

вул. Пілотів, 17-44

вул. Сагайдачного, 8-15

вул. Сержанта Мельничука, 16

пров. Урожайний, 3-20

туп. Урожайний, 1-12

вул. Чумацький Шлях, 87-129

вул. Ярослава Мудрого, 1-32

вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

пров. Арсенальний, 3-16

вул. Європейська, 46-58/20

вул. Нагірна, 1/3-30А

туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27

вул. Сержанта Мельничука, 36

пров. Уласа Самчука, 3-41

вул. Чередницька, 22-39

вул. Каховська, 47

вул. Лугова, 38-52

вул. Раїси Кириченко, 101-108

пр. Луговий, 4, 8, 12

вул. Кооперативна, 1А

туп. Урожайний, 2

вул. Горліса-Горського, 3-10

просп. Полтавський, 277/2-281

просп. Полтавський

вул. Вільної України, 29-60

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Романа Шухевича, 30, 31

вул. Лікаря О. Богаєвського, 10, 12/52

вул. Джерельна, 3

вул. Каштанова, 1-12/8

вул. Гетьмана Полуботка, 21/11-39/92

вул. Котляревського, 13/10-19/13

вул. Лебедина, 79-106

пров. Лесі Українки, 1/14-13/17

вул. Вільної України, 29-60

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Романа Шухевича, 30, 31

вул. Академіка Герасимовича, 95-204

вул. Білецьківська, 15-66

вул. Гайдамацька, 80-147

вул. Івана Чорнобаби, 4-27

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Чумацький Шлях, 87-123А

пров. Гарматний, 3-22

пров. Калиновий, 1-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

пр. Ополченський, 6-14

вул. Пілотів, 17-44

пр. Пілотів, 4-49

вул. Сагайдачного, 8, 11, 15

вул. Сержанта Мельничука, 16

пров. Урожайний, 3-20

туп. Урожайний, 1-12

вул. Чумацький Шлях, 87-129

вул. Ярослава Мудрого, 1-32

пров. Герцена, 3-9Б

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Махоркова, 9/1-24А

пров. Прорізний, 28/30, 30

вул. Бетонна З 8.00 до 20.00 вул. Київська, 64-121

вул. Ярова, 1-7

с. Потоки

с. Мала Кохнівка

вул. Горліса-Горського, 3-10

просп. Полтавський, 277/2-281

просп. Полтавський.

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