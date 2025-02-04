Кременчуцька міська художня галерея запрошує всіх на святковий концерт, присвячений Дню святого Валентина
Вас чекає чарівна музика у виконанні ансамблю «Скрипки Кременчука» — володарів гран-прі фестивалю «Світ музики» в Італії та лауреатів фестивалю «Музичне літо Ріоклара» у Франції.
Концерт відбудеться 14 лютого о 16.00 в Кременчуцькій міській художній галереї (вул. Михайла Коцюбинського, 4).
Вхід вільний.
Не проґавте можливість насолодитися витонченими мелодіями та створити неповторну атмосферу романтики!
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