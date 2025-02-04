«Скрипки Кременчука» зіграють для всіх закоханих (афіша)

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 225

Вас чекає чарівна музика у виконанні ансамблю «Скрипки Кременчука» — володарів гран-прі фестивалю «Світ музики» в Італії та лауреатів фестивалю «Музичне літо Ріоклара» у Франції.

Концерт відбудеться 14 лютого о 16.00 в Кременчуцькій міській художній галереї (вул. Михайла Коцюбинського, 4).

Вхід вільний.

Не проґавте можливість насолодитися витонченими мелодіями та створити неповторну атмосферу романтики!