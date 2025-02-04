За перевищення швидкості патрульні Кременчука у січні зупинили 1287 водіїв

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 58

Патрульна поліція нагадує, що допустима швидкість у населених пунктах – 50 км/год

Перевищення безпечної та встановленої швидкості залишається однією з трьох основних причин дорожньо-транспортних пригод. За січень патрульні поліцейські винесли 1287 постанов за порушення швидкісного режиму, зафіксованого приладом вимірювання швидкості TruCam на ділянках доріг із підвищеним рівнем аварійності.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Про контроль швидкості інформують дорожні знаки, які попереджають про здійснення фото- та відеофіксації правопорушень. Це забезпечує прозорість контролю та нагадує водіям про необхідність дотримання швидкісного режиму.

Патрульна поліція нагадує, що допустима швидкість у населених пунктах – 50 км/год

ч. 1 ст. 122 КУпАП – перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш ніж на 20 км/год тягне за собою штраф у розмірі 340 грн.

ч. 4 ст. 122 КУпАП – перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш ніж на 50 км/год тягне за собою штраф у розмірі 1700 грн.