Не готовий до військової служби: у Гадячі на три роки засудили чоловіка за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 135

Свою вину обвинувачений на суді визнав і повідомив, що «задонатив» 6 тисяч гривень на потреби ЗСУ

У Гадячі суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації: той проведе за ґратами 3 роки. Про це стало відомо із вироку Гадяцького районного суду від 30 січня 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що у травні 2024 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. Того ж дня він отримав бойову повістку і вже на наступний день увечері мав вирушити до навчального центру для подальшого проходження військової служби. Проте чоловік у вказаний день та час до пункту відправлення не прибув — умисно ухилився від проходження військової служби, йдеться у вироку.

Під час допиту на суді обвинувачений свою вину визнав. Повідомив, що дійсно ухилився від військової служби під час мобілізації, оскільки «вважає себе не готовим до військової служби та непридатним за станом здоров`я». Також чоловік додав, що під час досудового розслідування він перерахував на потреби Збройних сил України 6 тисяч гривень.

На основі усіх матеріалів справи суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуцькому районі за ухилення від мобілізації чоловіка засудили до 4 років за ґратами.